Xbox fête ses 20 ans et inclut plus de 70 nouveaux jeux rétrocompatibles

Chaque entreprise a ses stratégies et chaque entreprise décide de ses décisions, mais l’idée d’une rétrocompatibilité sur Xbox nous a toujours semblé sensationnelle. La possibilité de jouer à des jeux des générations passées permet à l’art de ces créateurs de ne pas disparaître. Aujourd’hui, à l’occasion du vingtième anniversaire du lancement de la console, il dévoile plus de 70 nouveaux jeux rétrocompatibles.

La rétrocompatibilité revient sur Xbox avec style

Microsoft a décidé d’arrêter le programme de compatibilité descendante il y a deux ans, une lacune qui a été grandement manquée. Son retour a été annoncé aujourd’hui avec l’ajout de 76 nouveaux jeux à la bibliothèque de jeux rétrocompatibles. C’est une liste étonnamment longue d’ajouts, y compris toute la série Max Payne, Skate 2, Dead or Alive Ultimate et Star Wars Jedi Knight II.

« Ce dernier et dernier ajout de plus de 70 titres au programme de compatibilité descendante n’a été rendu possible que par la passion et les commentaires de la communauté »explique Peggy Lo, responsable du programme de compatibilité Xbox. « Les demandes constantes [de los fanáticos de Xbox] de titres et d’améliorations spécifiques ont encouragé l’équipe de compatibilité descendante à s’associer aux créateurs originaux pour préserver des milliers de jeux de plus de quatre générations de Xbox ».

Comment pourrait-il en être autrement, les jeux Xbox ou Xbox 360 qui sont ajoutés au catalogue aujourd’hui prennent en charge le HDR automatique sur les consoles Xbox Series X | S. De plus, les jeux Xbox originaux incluront également une amélioration de la résolution. Les propriétaires de Xbox One X et Series X verront une résolution 4x augmentée par rapport aux jeux originaux. Et une augmentation de 3X sur la série S et une augmentation de 2X sur les consoles Xbox One S et One.

FPS Boost est également activé dans 11 des nouveaux jeux ajoutés aujourd’hui. Cela double la fréquence d’images d’origine jusqu’à 60 ips. FPS Boost vient également à 26 jeux rétrocompatibles existants aujourd’hui, y compris l’intégralité de la franchise Gears of War, Fallout 3 et Fallout: New Vegas. Vous pouvez trouver la liste complète des jeux rétrocompatibles ajoutés ici.