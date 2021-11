Le nouveau processeur quantique Eagle d’IBM est une puce de 127 qubits inégalée par les ordinateurs standard

En bref : à l’approche du Quantum Summit d’IBM, la société a annoncé ses dernières avancées dans l’obtention de l’avantage quantique, ce qui devrait se produire en 2023. Aujourd’hui, IBM a mis le nouveau processeur quantique Eagle de 127 qubits à la disposition de certains membres du réseau IBM Quantum. et a annoncé son intention de lancer deux autres processeurs quantiques, « Osprey » et « Condor ».

Le livestream IBM Quantum Summit 2021 est prévu pour demain, mais le géant de l’informatique quantique nous donne déjà un aperçu de ce qui sera présenté lors de l’événement. Nommé Eagle, le nouveau processeur quantique de 127 qubits d’IBM est censé être le premier processeur qu’un supercalculateur classique ne peut pas simuler. Pour mettre les choses en perspective, IBM dit qu’un ordinateur classique aurait besoin d’environ le même nombre de bits que les atomes de tous les humains sur Terre pour égaler les performances d’Eagle.

« L’arrivée du processeur ‘Eagle’ est une étape majeure vers le jour où les ordinateurs quantiques pourront surpasser les ordinateurs classiques à des niveaux significatifs », a déclaré Darío Gil, SVP chez IBM et directeur d’IBM Research. « L’informatique quantique a le pouvoir de transformer presque tous les secteurs et de nous aider à résoudre les plus gros problèmes de notre temps. »

Le nouveau processeur Eagle a été construit en utilisant une nouvelle technique qui place les composants de contrôle qubit dans plusieurs couches physiques et les qubits dans une couche séparée pour augmenter la stabilité du processeur quantique. Cette même conception sera également utile pour les futurs efforts d’IBM en informatique quantique, comme la puce Osprey de 433 qubits, prévue pour 2022, et la puce Condor de 1121 qubits, qui devrait être disponible d’ici 2023. Avec cette dernière, IBM espère atteindre avantage quantique, un état où un ordinateur quantique peut résoudre un problème du monde réel plus rapidement que n’importe quel ordinateur standard.

À notre grand désarroi, IBM n’a pas encore évalué le processeur Eagle. Sans aucun type de données de performances, il est difficile de déterminer la position d’Eagle par rapport au Google Sycamore, au Honeywell System Model H1, au processeur chinois Zuchongzhi et même aux anciens processeurs quantiques d’IBM.

Pour le moment, seuls certains membres du réseau IBM Quantum peuvent travailler avec le processeur Eagle, et uniquement en tant que système exploratoire (c’est-à-dire en accès anticipé). IBM ne garantit pas la disponibilité ou un niveau particulier de performances reproductibles dans de tels systèmes.

Alors que l’informatique quantique continue d’évoluer vers une technologie plus accessible et plus puissante, les investisseurs ont commencé à déplacer des tas d’argent dans l’industrie, dans l’espoir d’en tirer d’énormes profits. Un de ces exemples est PitchBook, une entreprise de matériel informatique et de logiciels quantiques qui a reçu près de 1,02 milliard de dollars d’investisseurs rien qu’en 2021.

Crédit image : Carson Masterson