Quelle est la dysmorphie corporelle qui tourmente la concurrente de Danse avec les stars Bianca Gascoigne

Il s’agit d’un trouble lié à la perception d’un ou plusieurs défauts physiques présumés pouvant provoquer une anxiété sévère, compromettant les activités quotidiennes normales.

Bianca Gascoigne, 35 ans / Getty

Certains troubles, dans une société qui dans de nombreux domaines a fait de l’image personnelle un élément central de la réussite, sont devenus assez courants ces dernières décennies. Pourtant, la vie quotidienne a souvent tendance à minimiser certains problèmes qui peuvent sembler contre-intuitifs lorsqu’ils sont vus de l’extérieur. C’est le cas du mannequin britannique Bianca Gascoigne qui lors du dernier épisode de l’émission télévisée « Danse avec les stars » de Rai1 a révélé qu’elle souffre de dysmorphie corporelle, une maladie qui « il ne me montre pas mon corps comme les autres le voient » A avoué la fille adoptive de l’ancien joueur de Lazio Paul » Gazza » Gascoigne. Mais de quoi s’agit-il ? Et quelles sont les implications de ce trouble dans la vie de tous les jours ?

Dysmorphie corporelle

L’insatisfaction persistante quant à son apparence est un problème qui, selon les estimations, touche environ 2-3% de la population générale mais, selon les experts, les cas réels seraient beaucoup plus nombreux et largement sous-diagnostiqués. Ceux qui souffrent de dysmorphie corporelle, en particulier, croient avoir une ou plusieurs imperfections ou défauts physiques présumés qui en réalité sont inexistants ou légers et passent plusieurs heures par jour à se regarder dans le miroir, à s’habiller excessivement ou à comparer eux-mêmes sur le plan esthétique avec les autres car ils sont très soucieux de leur apparence.

« Les symptômes du trouble dysmorphique corporel peuvent se développer progressivement ou soudainement, varier en intensité et ont tendance à persister sans traitement – indiquer les manuels médicaux MSD -. Les problèmes affectent généralement le visage ou la tête, mais peuvent concerner une ou plusieurs parties du corps et varient en fonction de la partie touchée« . Par exemple, les gens peuvent s’inquiéter de l’amincissement des cheveux, de l’acné, des rides ou des cicatrices, de la couleur de la peau ou de la pilosité excessive du visage ou du corps. Il peut également attirer l’attention sur la forme ou la taille d’une partie du corps (nez, yeux, oreilles, bouche, seins, jambes ou fesses). Dans le cas du concurrent de Danse avec les stars, la perception concerne la forme physique, considérée par Gascoigne (« Je vois une version plus grosse de moi-même« ).

Le trouble a tendance à affecter à la fois les femmes et les hommes avec une fréquence comparable (à peine plus élevée chez les femmes) et peut survenir à tout moment de la vie, bien qu’il existe deux groupes d’âge les plus à risque : l’adolescence, lorsque des changements dans le corps peuvent survenir. particulièrement difficile à « métaboliser » et entre 45-50 ans, quand les premiers signes de l’âge se heurtent au désir de plaire quel que soit le temps qui passe et les diktats d’une société qui voudrait que chacun soit toujours jeune et en pleine forme. Chez les hommes au corps normal voire athlétique, le trouble peut par exemple se manifester par une perception de soi considérée comme chétive, ce qui peut conduire ceux qui en souffrent à tenter par tous les moyens de prendre du poids et des muscles, une condition appelée muscle. dysmorphie.

Symptômes et traitement du trouble dysmorphique corporel

Ceux qui souffrent de troubles dysmorphiques corporels, expliquent les experts de harmoniamentis.it, considère qu’un défaut physique spécifique est réel et intolérable ainsi qu’absolument légitime pour tenter de l’éliminer par tous les moyens, par exemple en recourant à des traitements esthétiques répétés ou à des interventions chirurgicales plus ou moins invasives. Même lorsque l’on prend conscience du caractère déraisonnable de sa persévérance esthétique, dans de nombreux cas, on peut alors avoir honte de son attitude et de ses implications pratiques dans la vie quotidienne.

« Puisque la personne dysmorphophobe est convaincue qu’elle a un problème esthétique, elle évite parfois de se montrer en public, d’aller au travail, à l’école et de participer à des activités sociales. Certains de ceux qui présentent des symptômes graves ne quittent leur domicile que la nuit, tandis que d’autres ne le quittent pas du tout. Par conséquent, ce trouble conduit souvent à l’isolement social. La détresse et les difficultés associées à ce trouble peuvent entraîner une anxiété sévère, une dépression, des hospitalisations répétées, des comportements suicidaires et le suicide ».

Le trouble dysmorphique corporel se distingue des préoccupations normales liées à l’apparence physique ou à la vanité car il implique une perte de temps considérable et provoque des troubles anxieux sévères ou compromet les activités quotidiennes normales. Le diagnostic se fait selon des critères bien définis, indiqués dans le Manuel de diagnostic statistique des maladies psychiatriques (DSM-5), qui a mis en évidence certains aspects du trouble, inclus dans le groupe plus large des troubles obsessionnels compulsifs et apparentés.

« Bien que les causes restent largement à définir, tant au niveau biologique que neuropsychologique, le trouble dysmorphique corporel peut être traité efficacement par des thérapies pharmacologiques ciblées.« Précisez les spécialistes. Le traitement comprend certains antidépresseurs (en particulier les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine) et une thérapie cognitivo-comportementale spécifiquement axée sur les symptômes de la dysmorphophobie. « Dans le cadre de cette thérapie, le psychothérapeute aide le sujet à développer une vision esthétique plus précise et fonctionnelle de lui-même et essaie d’empêcher le sujet de s’engager dans des comportements répétitifs excessifs, comme se refléter ou essayer de réduire ou d’éliminer les défauts allégués, aider les patients à participer et à se sentir plus à l’aise dans les situations sociales ».