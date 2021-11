Valve plonge dans le Steam Deck et son SoC Aerith

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Valve a utilisé sa récente conférence virtuelle Steamworks pour révéler de nouveaux détails sur son prochain Steam Deck, y compris un nom de code inspiré de Final Fantasy VII pour le SoC personnalisé alimentant la machine portable : Aerith.

Valve a récemment révélé de nombreuses informations sur le Steam Deck, et toutes ne sont pas bonnes – il semble que la pénurie de puces retardera le lancement des premières unités de décembre à février. Mais la diffusion en direct a approfondi les aspects techniques de la mini console.

Nous savons que le Steam Deck utilise une combinaison de cœurs Zen 2 et du même moteur graphique RDNA 2 que celui de la série Radeon RX 6000 de la société, lui donnant accès à des fonctionnalités telles que FidelityFX Super Resolution (FSR) et DirectX 12 Ultimate. La puce 7 nm avait été appelée Van Gogh, comme dans les APU Van Gogh, mais le SKU spécifique utilisé dans le Steam Deck porte le nom de code Aerith.

Le SoC Aerith propose quatre cœurs/huit threads avec des vitesses d’horloge comprises entre 2,4 GHz et 3,5 GHz ; Valve a déclaré qu’il voulait viser des vitesses constantes plutôt que d’extraire les boosts les plus élevés de la puce. Il a des performances FP32 (simple précision) maximales jusqu’à 448 GFLOP, légèrement plus lentes qu’un Ryzen 3 Pro 4450U.

Le GPU, quant à lui, propose 8 unités de calcul avec des horloges comprises entre 1 GHz et 1,6 GHz et des performances FP32 allant jusqu’à 1,6 TFLOPS. Cette dernière statistique peut sembler décevante, mais nous savons que la métrique n’est pas idéale pour mesurer les performances – Valve a montré de nombreux jeux atteignant 60 ips.

Ailleurs, Aerith a un TDP de 4W à 15W. Bien que Valve n’ait pas implémenté de limite de puissance thermique sur le SoC, il exhorte les développeurs à utiliser un limiteur de fréquence d’images dans leurs titres ; Valve appliquera le limiteur à un moment donné dans le futur. La société a précédemment confirmé que le Steam Deck offrirait les mêmes performances, qu’il soit amarré ou non, et il pourrait y avoir des cas, comme lors des chaudes journées d’été lorsqu’il est utilisé à l’extérieur, où il peut avoir besoin de réduire la consommation d’énergie pour maintenir les vitesses d’horloge. Cela plafonnerait les taux de charge, les vitesses de téléchargement ou la bande passante SSD.

Nous savions déjà que le Steam Deck utiliserait 16 Go de mémoire LPDDR5 32 bits à quatre canaux avec des vitesses allant jusqu’à 5 500 MT/s. Non seulement cela assure la pérennité de l’appareil, mais c’est également un jumelage idéal pour l’APU qui aime la bande passante.

Enfin, Valve a parlé de la batterie de 40 Wh qui devrait offrir environ 7 à 8 heures de jeu. Il peut également prendre en charge deux écrans 4k à 60 Hz via un connecteur DSC USB3 Gen2/DisplayPort 1.4 intégré, et il existe un câble de charge de 45 W qui permet de charger le Steam Deck pendant le jeu, ainsi que la connexion de certains périphériques.

Les premiers Steam Decks devraient arriver en février 2022.