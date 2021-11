Quel est le bras robotique qui nettoie le sang, devenu viral sur TikTok

Il est apparu sur les pages de millions d’utilisateurs et fait partie d’une œuvre d’art intitulée « Can’t Help Myself » inaugurée en 2016. Voici ce que cela signifie et quel est son but.

Ces derniers jours, des millions d’utilisateurs de TikTok sont tombés sur une vidéo que les algorithmes de la plateforme ont rendue virale : un grand bras robotique équipé d’une spatule à liquide, qui travaille sans cesse au centre d’une pièce pour recueillir un liquide rouge qui ressemble à du sang. . Les clips publiés sur le sujet se comptent désormais par dizaines, et nombre d’entre eux récoltent des millions de vues en raison de l’effet que cette émission a sur les utilisateurs du réseau social. Le résultat n’est pas tout à fait surprenant : ce qui est devenu viral sur TikTok est en fait une œuvre d’art qui depuis 2016 suscite d’intenses réactions même en direct.

D’où vient le bras robotique

Conçue par les artistes chinois Sun Yuan et Peng Yu, l’œuvre s’appelle « Can’t Help Myself », ou « Je ne peux pas m’en empêcher », et se compose d’un grand bras mécanique avec des articulations et des servomoteurs, très similaire aux unités utilisées .dans plusieurs branches industrielles pour la production et l’assemblage de composants. L’outil placé au bout du bras est une spatule proportionnée aux dimensions de la machine, qui a une seule tâche : essuyer le sol pour éviter la propagation d’un liquide rouge qui mouille la surface. Le tout est enfermé dans une salle scellée par des murs transparents, afin que les spectateurs puissent observer l’œuvre dans son action.

Utilisateurs enchantés

De ces prémisses il ressort clairement que le travail de la machine ne finira jamais : le liquide aura toujours tendance à occuper toute la surface disponible et le bras tentera toujours de ramener ce qui continue de lui échapper. L’ouvrage se visite également depuis 2016 et n’a pas été modifié depuis : si le bras robotique a entrepris sa tâche ingrate dès sa sortie d’usine, au bout de 5 ans il travaille difficilement et dans une pièce sale sans pouvoir échapper à son la nature. Bref, « Can’t Help Myself » a évolué au fil des années, même si cette évolution a pris des allures d’usure, de rouille et un bruit de crissement devenu partie intégrante du travail.

Ils font une danse TikTok devant le cercueil de leur mère décédée : la vidéo macabre est virale

Le sens de l’oeuvre

Tous ces aspects ont contribué à capter l’attention de millions d’utilisateurs sur TikTok et à réveiller l’algorithme de recommandation sociale qui a ainsi commencé à recommander ces clips même à ceux qui ne les ont pas encore rencontrés. Parmi les interprétations données dans les commentaires par rapport à ce que nous avons vu, peu se rapprochent du sens du dispositif tel qu’il est compris par les auteurs de l’ouvrage : « Can’t Help Myself » est en fait une installation destinée à attirer l’attention sur les thèmes de la souveraineté territoriale et des migrations.

La machine est un instrument qui patrouille quelque chose d’incontrôlable – les frontières et les populations – et qui dans ses actions laisse derrière elle des traces indélébiles qui n’ont pas pour rien l’apparence de taches de sang ; le fait que les travaux portent sur des outils tels que des robots et des algorithmes de pilotage de logiciels n’est pas accidentel, mais lié à une utilisation toujours plus large de la technologie comme méthode de surveillance.