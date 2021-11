Ce que dit l’accord final de la COP26 et pourquoi il ne nous sauvera pas de la catastrophe climatique

L’accord final de la COP26 a été trouvé samedi 13 novembre. Voici ce qu’il dit et pourquoi ce n’est pas suffisant pour nous sauver de la catastrophe climatique imminente.

À Glasgow, en Écosse, les négociations de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) se sont achevées samedi 13 novembre, débouchant sur un accord final qui a été carrément qualifié d’« échec retentissant » et d’encore un « bla bla bla » tant par les militants que par les représentants de différents pays, malgré quelques résultats positifs obtenus. En effet, un compromis valable a dû être trouvé entre les exigences des différents acteurs impliqués : les pays en développement, qui sont les principales victimes du réchauffement climatique déclenché par d’autres ; ceux qui produisent des combustibles fossiles et se nourrissent grâce à eux, comme l’Arabie saoudite ; et les riches, qui doivent s’engager à réduire drastiquement et brutalement les émissions, ainsi qu’à apporter une aide concrète aux plus faibles. L’accord final est cependant décidément plus édulcoré que celui des projets précédents, qui se sont progressivement « adoucis » avec l’ajout d’une terminologie plus nuancée, précisément pour répondre aux pays encore fortement liés et intéressés par les énergies fossiles. Le rôle de l’Inde et de la Chine a été particulièrement significatif, qui a finalement rendu l’accord inefficace pour répondre au besoin d’une réduction drastique et immédiate des émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre. Ce changement a même ému le président de la COP26, Alok Sharma.

En effet, aucun engagement concret n’a été mis sur la table sur les dites « contributions déterminées au niveau national » ou NDC, en termes simples, la réduction des émissions nocives à court terme (d’ici 2030), étape fondamentale pour éviter de dépasser 1 , 5°C de chauffage par rapport à l’ère préindustrielle. Presque personne n’a retouché ses NDC et sera à nouveau discuté lors de la COP27, qui se tiendra en 2022 en Egypte. Paradoxalement, il est considéré comme une réussite d’avoir inscrit pour la première fois dans l’accord d’une COP la nécessité de réduire les énergies fossiles, mais sans engagements clairs et précis de la part des pays. Il a au moins été décidé que les représentants devront se réunir l’année prochaine pour rediscuter des plans nationaux de réduction des émissions. C’est un coup, car ces décisions radicales auraient dû être prises à Glasgow pour lutter contre le changement climatique, démontrent la volonté sérieuse d’agir immédiatement. Et à la place, il a été décidé de reporter pour la énième fois. Mais il n’y a plus de temps, comme en témoigne le TikTok incessant de l’Horloge Climatique. Les négociations sur les prêts aux pays en développement restent également en haute mer, qui comme souligné sont celles qui subissent le plus les conséquences du réchauffement climatique, même s’ils n’en sont pas directement responsables. Les pays riches auraient dû verser à ces pays 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 pour les aider à faire face aux conséquences du changement climatique, mais cela n’a pas été fait et c’est une grave cause de frictions entre les parties. Ce n’est pas un hasard si la soi-disant « justice climatique », qui indemnise les victimes de notre bien-être, est au centre de la contestation des militants menés par Greta Thunberg, Vanessa Nakate et d’autres jeunes écologistes.

Comme indiqué, dans l’accord final, il y a eu un assouplissement de la terminologie en plusieurs étapes, ce qui facilitera la tâche des pays qui ne veulent pas encore abandonner les combustibles fossiles. Pour donner un exemple pratique, dans le premier projet les pays étaient invités à « accélérer l’élimination progressive du charbon et des subventions aux combustibles fossiles » ; le deuxième projet a appelé les pays à « accélérer l’élimination progressive de l’énergie à base de charbon sans relâche et des subventions inefficaces pour les combustibles fossiles » ; or, dans le dernier document, la seule nécessité de réduire progressivement les combustibles fossiles est indiquée. C’est une différence substantielle, d’autant plus que rien n’a été fait pour réduire les émissions à court terme. Même si (incroyablement) c’est la première fois qu’un accord COP fait référence à la réduction progressive des énergies fossiles, ils pourront continuer à financer leur production, sans obligations en termes de compensation grâce aux énergies renouvelables. Le vrai risque est que les pays les moins disposés à poursuivre – au moins à court terme – une véritable politique climatique, puissent exploiter cet accord à leur avantage pour continuer à polluer. Ce n’est pas un hasard si les nuances terminologiques se sont ajoutées sous la pression des plus intransigeants, comme la Chine et l’Inde. Une autre phrase énigmatique concerne le fait que la mise à jour des engagements climatiques devrait prendre en compte les « différentes circonstances nationales » ; dans ce cas également, les pays pollueurs se sentiront toujours en droit de pouvoir utiliser librement les combustibles fossiles.

Reste un épineux problème de financement pour les pays en développement, plus exposés à la montée du niveau des mers, inondations, sécheresses et autres catastrophes naturelles catalysées par le changement climatique (ce qui les rend plus intenses et fréquentes). Comme indiqué, ils auraient dû recevoir 100 milliards de dollars d’ici 2020, mais cela ne s’est pas produit. Selon l’OCDE, cela a atteint un maximum d’un peu moins de 90, une différence substantielle qui pourrait être couverte en quelques années. Si dans le premier projet il était demandé de débourser ces 100 milliards de dollars par an d’ici 2023, il est désormais décidé d’allouer un fonds de 500 milliards de dollars qui sera versé sur 5 ans. Mais on ne décidera que plus tard où trouver cet argent. Les pays en développement demandent des fonds aux plus riches – responsables d’émissions historiques – non seulement pour se défendre activement contre les conséquences du réchauffement climatique, mais aussi pour transformer leurs systèmes économiques afin qu’ils deviennent durables. En pratique, passer aux infrastructures d’énergies renouvelables et aux économies liées aux énergies fossiles. L’Inde, qui est aujourd’hui l’un des principaux pollueurs, a demandé l’énorme somme d’un billion de dollars pour abandonner les combustibles fossiles et pouvoir se développer grâce aux sources renouvelables.

Dans l’accord final de la COP26, le même objectif plus vertueux des Accords de Paris de 2015 reste en toile de fond, à savoir celui de limiter l’augmentation de la température moyenne à 1,5°C près par rapport à l’ère préindustrielle, limite indiquée par les scientifiques pour éviter les conséquences irréversibles et les plus catastrophiques du changement climatique. Pour ce faire, les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites de 45 % d’ici 2030 et neutres en carbone (émissions nettes nulles) d’ici le milieu du siècle. Pour la seconde partie, il y a un engagement important de nombreux pays, comme l’UE et les États-Unis, tandis que la Chine et la Russie visent 2060 et l’Inde pour 2070. La première, fondamentale, est liée aux contributions déterminées au niveau national ou NDC, mais comme indiqué, aucun accord n’a été trouvé à cet effet et tout a été reporté à 2022. Le problème est qu’avec les NCD actuelles, selon le nouveau rapport de Climate Action Tracker, non seulement nous dépasserons le seuil de 1,5 °C d’ici dix ans, mais d’ici 2100 nous risquons d’atteindre un réchauffement de 2,4° – 2,7°C, avec des conséquences catastrophiques pour toute l’humanité, la biodiversité et l’environnement. Pas étonnant que de nombreuses organisations environnementales aient trouvé le document final de la COP26 très décevant, « loin d’être parfait » et « manquant de courage ». Les Amis de la Terre (FoE), par exemple, ont souligné que les « publicités de propagande » qui avaient été ignorées auparavant ont été « recyclées », avec un écart énorme entre les engagements réels pris et ceux nécessaires pour contenir le réchauffement climatique. Les délégations des pays les plus à risque, comme celles des îles océaniques, ont également été très déçues. « C’est un pas en avant mais pas en phase avec les progrès nécessaires. Il sera trop tard pour les Maldives. Cet accord ne nous apporte pas d’espoir », a déclaré le négociateur en chef des Maldives après la publication du document final. A terme, ne pas avoir pris aujourd’hui de décisions claires contre les émissions de gaz à effet de serre risque d’anéantir définitivement l’objectif de limiter la hausse des températures à 1,5°C près ; néanmoins, on continue d’exulter que grâce au nouveau document cet objectif « reste vivant » et qu’en plus le charbon ait été « condamné à mort », comme l’a souligné Boris Johnson.