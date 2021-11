Les nouvelles rumeurs de Disney de TikTok censurent les mots gais et lesbiennes

La nouveauté a fait ses débuts il y a quelques jours avec une liste de protection composée d’insultes imprononçables, dans laquelle, cependant, les mots gay et lesbienne étaient également inclus.

Ces derniers jours, sur TikTok, des voix bien particulières ont fait leur apparition : ce sont les personnages de certains films et œuvres d’animation Disney, fruit d’un partenariat entre la plateforme de partage chinoise et le géant américain du divertissement. La nouveauté est un logiciel qui lit le texte des vidéos en anglais avec la voix souhaitée, mais il est parti du mauvais pied : comme de nombreux utilisateurs l’ont souligné, le système censure automatiquement les mots gay et lesbienne, refusant de les lire.

Les nouvelles voix de TikTok

Les premières fonctionnalités de synthèse vocale ont fait leurs débuts sur TikTok il y a des mois pour rendre la plate-forme plus accessible, mais les gestionnaires se sont vite rendu compte que les utilisateurs commençaient à se concentrer sur ces fonctionnalités pour rendre les vidéos plus intéressantes. D’où le partenariat étroit avec Disney, qui a inséré de nouveaux timbres dans la synthèse vocale de TikTok qui rappellent ceux des personnages emblématiques des œuvres finies sous l’égide de la maison Mickey Mouse : allant de Stitch by Lilo & Stitch à C-3PO, en passant par Chewbacca, Rocket des Gardiens de la Galaxie et plus encore. On ne sait pas si et quand l’option restera disponible, mais ce qui est déjà apparu, c’est que la possibilité de laisser parler les personnages de Disney a été soumise à des restrictions qui, pour certains observateurs, frisent la discrimination.

Critique des utilisateurs

Parmi tout ce qu’on peut faire dire aux nouvelles voix de TikTok, toute référence aux gays et lesbiennes a été exclue. Lorsque les deux termes apparaissent dans un texte inséré dans l’une des vidéos, ils sont ignorés par le logiciel, qui les exprime sous la forme d’un silence gênant en sautant aux mots suivants. Il est possible que les responsables de la nouvelle fonctionnalité aient inclus ces deux entrées dans une liste noire compilée pour empêcher les premières rumeurs de toucher des sujets considérés comme sensibles par les développeurs, mais le résultat obtenu crie à la censure de plusieurs côtés.

