Créez votre site Web en seulement 5 étapes

TP-Link Répéteur WiFi 6 Mesh (RE505X), Amplificateur WiFi AX1500, WiFi Extender, WiFi Booster, 1 Port Ethernet Gigabit, Compatible avec toutes les box internet

【Étendez votre couverture】Les 2 antennes externes de RE505X augmentent la couverture Wi-Fi jusqu'à 140 m² et connectent jusqu'à 25 appareils tels que des smartphones, des tablettes, des PC, etc. 【Compatibilité universelle】Compatible avec tous les box Internet et routeurs WiFi. RE505X prend même en charge les nouveaux téléphones, ordinateurs portables et autres appareils WiFi 6. 【Vitesse WiFi ultra-rapide avec WiFi 6】Profitez d'un streaming, des jeux, des téléchargements et bien plus encore, plus fluides et plus fiables, grâce aux vitesses WiFi 6 bi-bande jusqu'à 1,5 Gbps (1201 Mbps en 5 GHz et 300 Mbps en 2,4 GHz) 【Compatible OneMesh】Créez un réseau Mesh WiFi fiable qui couvre toute votre maison avec les autres produits TP-Link OneMesh. Connectez simplement un répéteur WiFi OneMesh à un routeur OneMesh, restez connecté à un seul nom WiFi dans toutes les pièces et profitez le streaming ininterrompu lorsque vous vous déplacez dans votre maison 【Port Ethernet Gigabit】Avec son port Ethernet gigabit, le RE505X peut brancher des périphériques câblés tels que des ordinateurs de bureau, des consoles de jeux, ou des lecteurs streaming, etc. 【Mode point d'accès】Ce mode vous permet d'un emplacement libre (jusqu'à 100m de votre box). Grâce au mode AP, vous pouvez transformer facilement la connexion filaire en un signal WiFi bi-bande à haute vitesse. 【Installation facile】Configurez et gérez votre WiFi en quelques étapes simples et rapides grâce à l'application TP-Link Tether (Android, iOS). Trouvez l'emplacement optimal pour la meilleure connexion WiFi grâce à l'indicateur de signal intelligent.