Des souris paralysées marchent à nouveau après une seule injection d’un gel expérimental

La thérapie utilise des « molécules dansantes » pour réparer les lésions de la moelle épinière. Espoir aussi pour les accidents vasculaires cérébraux et les maladies neurodégénératives.

Une section de la moelle épinière chez une souris traitée avec une seule injection du traitement expérimental. En rouge, fibres nerveuses régénérées / Samuel Stupp

Une nouvelle thérapie, mise au point par une équipe de recherche aux États-Unis, a réussi à inverser la paralysie et à réparer de graves lésions de la moelle épinière chez la souris. Les rongeurs ont retrouvé la capacité de marcher environ quatre semaines après une seule injection du traitement, ont rapporté des chercheurs dans une nouvelle étude publiée dans le journal. Science.

L’essai préclinique, dirigé par le professeur Samuel Stupp de la Northwestern University à Chicago, a montré que lorsque la thérapie est injectée dans la moelle de souris paraplégiques, le traitement permet une récupération fonctionnelle des pattes arrière, favorisant la régénération des fibres nerveuses et réduisant la quantité de tissu cicatriciel au site de la blessure qui forme généralement une barrière à la régénération. « Notre recherche vise à trouver une thérapie qui peut empêcher les gens de devenir paralysés après un traumatisme ou une maladie grave – Stupp a dit -. Pendant des décennies, cela est resté un grand défi pour les scientifiques car notre système nerveux central, qui comprend le cerveau et la moelle épinière, n’a aucune capacité significative à se réparer après une blessure ou après l’apparition d’une maladie dégénérative.« .

La thérapie est basée sur une sorte de gel auto-assemblant qui imite la matrice normalement présente autour des cellules, fournissant à la fois un échafaudage qui les aide à se développer et des signaux qui stimulent la régénération nerveuse. Ce matériau, constitué d’unités protéiques appelées monomères, est capable de s’auto-assembler en longues chaînes, appelées fibrilles peptidiques supramoléculaires : une fois injectées, les unités protéiques « dansent » autour de la lésion, formant immédiatement un réseau de nanofibres qui imite la structure de le tissu autour de la moelle épinière.

Au cours de l’essai, les chercheurs ont administré le traitement (ou un placebo à base de solution saline) à 76 souris paraplégiques un jour après la blessure initiale, observant la capacité de marcher après une seule injection de la thérapie. L’équipe a également découvert que le traitement aidait à la régénération des extrémités sectionnées des neurones, améliorant la croissance des vaisseaux sanguins et fournissant plus de nutriments aux cellules de la moelle épinière.

« L’étendue de la récupération fonctionnelle et des preuves de réparation biologique robustes que nous avons observées à l’aide de modèles murins qui émulent efficacement des blessures humaines graves rendent la thérapie supérieure aux autres approches. – Stupp ajouté -. Les tissus du système nerveux central que nous avons régénérés dans la moelle épinière lésée sont similaires à ceux du cerveau touchés par les accidents vasculaires cérébraux et les maladies neurodégénératives telles que la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer. Par conséquent, notre découverte pourrait être universellement appliquée à d’autres cibles biomédicales« .