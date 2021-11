Des essais humains d’un vaccin contre la maladie d’Alzheimer sont en cours

Le sérum, développé par des chercheurs de la société biopharmaceutique suédoise Alzinova AB, stimule la production d’anticorps contre les formations neurotoxiques de protéines, les oligomères bêta-amyloïdes, responsables de la maladie.

Un nouveau candidat vaccin contre la maladie d’Alzheimer, développé par des chercheurs de la société biopharmaceutique suédoise Alzinova AB, est entré dans des essais cliniques chez l’homme. Cela a été communiqué par Alzinova AB elle-même dans une note, annonçant le recrutement du premier patient dans l’étude de phase 1b en Finlande. Le sérum, appelé ALZ-101, stimule la production d’anticorps contre les formations neurotoxiques de protéines, les oligomères bêta-amyloïdes responsables de la maladie.

L’essai est une étude First in Human (FIH), un type d’essai clinique dans lequel la nouvelle formulation est testée pour la première fois chez l’homme, qui évaluera la tolérabilité et l’innocuité du vaccin et étudiera également la réponse immunologique après administration. ainsi qu’un certain nombre de biomarqueurs associés à la maladie d’Alzheimer. Au total, l’étude inclura 26 patients atteints de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce, qui recevront quatre doses d’ALZ-101 ou un placebo.

L’essai examinera deux dosages différents sur une période de traitement de 20 semaines et sera entièrement mené en Finlande par Clinical Research Services Turku (CRST) qui possède une vaste expérience dans les études sur la maladie d’Alzheimer. L’analyse des biomarqueurs sera réalisée dans le cadre d’une collaboration de recherche avec l’hôpital universitaire Sahlgrenska de Göteborg, en Suède. Les données préliminaires de l’étude sont attendues au second semestre 2023.

« Il est très satisfaisant que l’ALZ-101 soit entré dans la phase d’essais cliniques dans un domaine avec un besoin médical si non satisfait – a déclaré Kristina Torfgård, PDG d’Alzinova AB -. Nous sommes impatients de poursuivre le développement de ce traitement modificateur potentiel de la maladie dans le but à long terme de traiter et de prévenir l’apparition et la progression de cette maladie dévastatrice.« .

La maladie d’Alzheimer est en effet une maladie neurodégénérative pour laquelle il existe un besoin désespéré de traitements efficaces. La maladie affecte la mémoire, la pensée et le comportement et est liée à la formation d’oligomères de peptide bêta-amyloïde. Dans la plupart des cas, l’apparition de la maladie survient après l’âge de 65 ans, ce qui représente 60 à 80 % des cas de démence sénile.