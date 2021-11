Il y avait un canard au marathon de New York (qui est aussi une star de TikTok)

Parmi les coureurs du dernier marathon de New York, il y avait aussi un participant très particulier : il s’agit de Wrinkle the Duck, un canard déjà bien connu sur TikTok qui a capté l’attention du public avec son jogging ahurissant.

Que le marathon de New York représentait une sorte de pèlerinage sacré pour les coureurs du monde entier était désormais un fait bien connu. Qu’il n’ait pas seulement attiré les humains, cependant, est nouveau. Parmi les milliers de coureurs qui ont afflué cette année dans la Grosse Apple pour courir le légendaire marathon, il y avait un participant en particulier : un canard appelé Wrinkle the Duck. Protégée par de petites (et adorables) chaussures rouges, la cane est rapidement devenue la reine du marathon 2021, recueillant des soutiens à la fois en présence et sur TikTok, où en réalité elle est déjà une petite star avec près de 700 000 followers.

C’est précisément une vidéo publiée sur son profil en ligne qui a fait connaître la petite entreprise même en dehors de la ville américaine : la vidéo qui la voit courir avec les autres participants a récolté près de 9 millions de vues en quelques jours, attirant l’attention de la utilisateurs de la plateforme chinoise. Que lui reprocher : la courte vidéo est adorable, avec le canard engagé dans un jogging légèrement titubant avec les chaussures rouges parfaitement adhérentes aux pattes.

Évidemment, Wrinkle n’a pas couru les 42 kilomètres complets du marathon, mais s’est limité à accompagner les coureurs sur une courte distance, puis s’est reposé sur le bord de la route en buvant de l’eau. Malgré cette brève participation, cependant, le succès du canard fut immense et confirma l’intérêt pour la tendresse de l’animal déjà bien démontré par ses profils sociaux. Mais qui est Ride ? Tout d’abord c’est un canard (et non un canard comme certains l’ont pensé) appartenant à la race domestique appelée Pékin. C’est le même qui a inspiré le personnage Disney de Donald Duck, qui est en fait une version anthropomorphe d’un Pékin. Dans le cas de Wrinkle, il s’agit d’un animal de soutien émotionnel, c’est-à-dire un animal qui peut apporter un soulagement aux personnes souffrant de troubles psychiatriques grâce à la compagnie. Sur son profil, TikTok se montre aux prises avec différentes situations, évidemment toutes ironiques et décidément tendres.

