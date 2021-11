L’huile de palme favorise la propagation du cancer dans tout le corps

Une équipe de recherche internationale l’a montré dans une étude publiée dans Nature : un acide gras contenu dans l’huile de palme peut favoriser la métastase des cellules cancéreuses de la peau et de la bouche.

L’acide palmitique, l’un des acides gras saturés les plus courants dans les lipides végétaux et animaux, semble causer plus de dommages qu’on ne le pensait auparavant, jouant un rôle dans la propagation du cancer dans tout le corps. Cela a été démontré par une équipe de recherche internationale dans une étude publiée dans La nature, dans laquelle le lien entre les graisses alimentaires et les conséquences sur la santé a été examiné.

L’enquête, dirigée par le chercheur de l’Institut catalan de recherche et d’études avancées (ICREA), le Dr Salvator Aznar-Benitah de l’Institut de recherche en biomédecine (IRB) de Barcelone, a utilisé un modèle de souris pour évaluer les effets résultant de la consommation d’acide palmitique dans des cellules cancéreuses de la peau et de la bouche, donnés par des patients qui ont été exposés à un régime riche en acide palmitique puis transplantés chez des souris. « Combien transplantez-vous chez la souris – expliquent les chercheurs dans une note – il a été observé qu’ils montraient une capacité accrue à métastaser, même lorsque ce régime était administré pendant une courte période avant la transplantation« . Le même groupe de recherche, dans une étude de 2017, a indiqué que l’acide palmitique est lié à un risque accru de métastases « mais nous ne savions pas quel mécanisme était responsable – a dit Aznar-Benitah -. Dans cette étude, nous détaillons le processus et révélons l’implication d’un facteur « mémoire » de capacité métastatique, indiquant une approche thérapeutique pour l’inverser.« .

Ils ont constaté que les changements induits par une alimentation riche en huile de palme, même si l’exposition à l’acide palmitique survient à un stade très précoce de la maladie, rend les cellules cancéreuses plus agressives, augmentant leur propension à métastaser chez la souris. Même les cellules exposées pendant une courte période au régime ont montré la même agressivité, suggérant que cette attitude n’est pas seulement liée au métabolisme des graisses mais aussi à des modifications épigénétiques (dans lesquelles des gènes spécifiques sont activés ou désactivés) qui se produisent dans les cellules cancéreuses en réponse à exposition à l’acide palmitique. Plus précisément, les cellules buccales et de mélanome (cancer de la peau) qui avaient subi des modifications épigénétiques ont stimulé les cellules de Shwann (un type de cellule qui tapisse les axones des neurones) et généré un réseau neuronal autour de la tumeur lui permettant de se développer et de se propager.

Avec environ 90 % de tous les décès par cancer résultant directement de la propagation du cancer dans tout le corps, l’inhibition des métastases induites par l’huile de palme pourrait changer la donne dans le traitement du cancer. Dans l’étude, les chercheurs proposent diverses approches thérapeutiques pour lutter contre les métastases induites par l’acide palmitique afin de bloquer l’action des cellules de Schwann. « Cette découverte ouvre la voie à la recherche et au développement de thérapies qui bloquent spécifiquement les métastases cancéreuses, un processus qui conduit presque toujours à la mort par cancer. – a ajouté le Dr Gloria Pascual, chercheur associé au laboratoire Cellules souches et cancer de l’IRB à Barcelone et co-auteur principal du document avec le Dr Diana Domínguez.

Cependant, les preuves contre l’huile de palme, désormais de plus en plus présente dans certains produits alimentaires cuits au four, comme les biscuits, les snacks mais aussi les chips, les crackers et les snacks salés, semblent accablantes, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires avant que les résultats soient cliniques. « Il y a quelque chose de particulier à propos de l’acide palmitique qui en fait un promoteur extrêmement puissant des métastases – a précisé Aznar-Banitah al Gardien -. Je pense qu’il est trop tôt pour déterminer quel type de régime devrait être consommé par les patients atteints de cancer métastatique pour ralentir ce processus« .