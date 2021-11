Le réchauffement actuel de la Terre est sans précédent depuis 24 000 ans et la faute est à nous seuls

Grâce à l’analyse des sédiments marins et à un modèle climatique, il a été démontré que le réchauffement sévère de la Terre est sans précédent depuis 24 000 ans.

En août dernier, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies a publié la première partie du sixième rapport d’évaluation, l’étude la plus vaste et la plus approfondie sur le changement climatique, dans laquelle il a été démontré de manière irréfutable que ce sont les activités humaines qui ont déclenché la crise mondiale exceptionnelle. réchauffement que nous vivons. En termes simples, le changement climatique est de notre seule faute, en raison des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre que nous rejetons constamment dans l’atmosphère, surtout depuis la révolution industrielle. Maintenant, une nouvelle étude publiée dans Nature a lié l’augmentation des températures moyennes observée au cours des 150 dernières années avec les variations qui se sont produites au cours des 24 000 dernières années, notant à quel point l’augmentation causée par nos actions néfastes, qui risque nous plonger dans une véritable apocalypse climatique d’ici quelques décennies. Le graphique ci-dessous montre mieux que n’importe quel mot l’intensité de cette augmentation, une forte poussée après 10 mille ans d’équilibre substantiel.

À la tête de la nouvelle étude se trouvait une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de l’Université de l’Arizona, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Climate and Global Dynamics Laboratory du National Center for Atmospheric Research à Boulder, Colorado, du Département des sciences de l’atmosphère de l’Université de Washington à Seattle et du Département des sciences de la Terre et de l’environnement de l’Université du Michigan. Les chercheurs, dirigés par le Dr Matthew Osman, chercheur au département de géosciences de l’Université de Tucson, sont parvenus à leurs conclusions en reconstituant les températures mondiales au cours des millénaires à l’aide d’un modèle paléoclimatique, à partir du pic de la dernière période glaciaire – appelé maximum glaciaire. jusqu’à nos jours. Pour ce faire, ils ont analysé plus de 500 enregistrements paléoclimatiques, ou « enregistrements » des températures passées, qui peuvent être détectés en observant les altérations qui se produisent dans les sédiments marins. Le professeur Osman et ses collègues ont analysé des échantillons des côtes et des fonds marins du monde entier, obtenant des preuves de variations de températures qui se sont produites sur 24 000 ans, avec des intervalles étroits de seulement 200 ans. Les données collectées ont ensuite été insérées dans un modèle climatique standard, ce qui a permis d’obtenir une vision plus large et exhaustive, capable de combler les lacunes des autres simulations.

Les données les plus évidentes de la recherche résident dans l’intensité et l’accélération du réchauffement, qui au cours des 150 dernières années – c’est-à-dire depuis le début de la révolution industrielle – est énormément plus élevée qu’au cours des 24 mille dernières années, depuis que les calottes glaciaires ont commencé à fondre après le dernier maximum glaciaire. À l’époque, la calotte du pôle Nord occupait une partie importante de l’hémisphère nord, couvrant une grande partie de l’Amérique du Nord, comme le montre le graphique ci-dessus. « Cette reconstruction suggère que les températures actuelles sont sans précédent depuis 24 000 ans et indique également que la vitesse du réchauffement climatique d’origine anthropique est plus rapide que tout ce que nous avons vu au cours de la même période », a déclaré le professeur Jessica Tierney dans un communiqué de presse, paléoclimatologue au Université de l’Arizona et chef du laboratoire où les données de l’étude ont été traitées. Avec eux, les scientifiques ont créé de véritables cartes grâce auxquelles il est possible d’observer l’évolution de la température à un endroit donné au cours des millénaires. « Ces cartes sont vraiment puissantes. Avec eux, il est possible à n’importe qui d’explorer comment les températures sur Terre ont changé, à un niveau très personnel. Pour moi, être capable de visualiser l’évolution de la température sur 24 000 ans à l’endroit exact où je me trouve aujourd’hui, ou là où j’ai grandi, a vraiment aidé à comprendre à quel point le changement climatique est grave aujourd’hui », a déclaré le Dr Osman.

Le graphique montre une forte augmentation des températures entre 18 000 et 10 000 ans, en raison de la fonte des calottes glaciaires après le maximum glaciaire ; puis pendant un peu moins de 10 mille ans, jusqu’en 1870, un équilibre substantiel est déterminé. Mais à partir de ce moment, une poussée impressionnante commence jusqu’à nos jours, en raison de l’importante émission de carbone liée à la consommation de combustibles fossiles. D’autres graphiques développés par d’autres organisations climatiques, comme le Global Carbon Project, montrent plutôt la courbe très raide des dernières décennies, au cours de laquelle les émissions de CO2 ont considérablement augmenté, nous amenant au bord de la catastrophe climatique. « Le fait qu’aujourd’hui nous soyons si loin des limites de ce que nous pourrions considérer comme normal est un motif d’alarme et devrait surprendre tout le monde », a déclaré le Dr Osman.

À l’heure actuelle, comme l’indique l’Horloge climatique basée sur les études climatiques les plus importantes au monde, nous sommes 1,2 °C de plus que la température moyenne de l’ère préindustrielle. L’objectif des Accords de Paris sur le climat et de la COP26 – actuellement en cours à Glasgow – est de contenir la hausse à 1,5°C, cependant un premier bilan sur les engagements pris indique que nous sommes très loin de pouvoir atteindre cet objectif. En effet, il est nécessaire de réduire immédiatement et drastiquement les émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre, mais les pays s’engagent sur le long terme, en recherchant la neutralité carbone (émissions nettes zéro) vers le milieu du siècle. A ce rythme, selon le rapport Climate Action Tracker, nous risquons d’atteindre 2,7°C de réchauffement d’ici 2100, avec des conséquences catastrophiques pour toute l’humanité, l’environnement et la biodiversité. Les détails de la nouvelle recherche « Les températures de surface résolues à l’échelle mondiale depuis le dernier maximum glaciaire » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature.