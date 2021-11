Nintendo reconquiert la couronne des ventes de consoles grâce en partie au Switch OLED

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La PlayStation 5 de Sony est récemment devenue la première console à surpasser l’ordinateur de poche Switch de Nintendo, enregistrant une séquence impressionnante de 33 mois en tant que leader des ventes de matériel. La victoire a cependant été de courte durée, car Nintendo a réussi à récupérer la couronne en octobre grâce en partie au lancement du nouveau Switch OLED.

Mat Piscatella du groupe NPD mentionné le Switch était la plate-forme matérielle la plus vendue pour le mois d’octobre, à la fois en termes d’unités vendues et de dollars générés. Depuis le début de l’année, la PlayStation 5 reste le leader des revenus, la holding Switch étant le leader de l’unité annuelle.

Nintendo a déclaré avoir vendu 711 000 consoles Switch aux États-Unis en octobre, dont 314 000 étaient le nouveau modèle OLED. « Nous voyons cela comme un bon départ pour le modèle OLED de la Nintendo Switch et un très bon indicateur des performances auxquelles nous pouvons nous attendre à l’approche de la saison des vacances », a déclaré le président de Nintendo of America, Doug Bowser, à The Verge.

Octobre a été un mois solide pour l’ensemble des fabricants de matériel informatique. Selon Piscatella, les ventes en dollars de matériel de jeux vidéo ont augmenté 82 pour cent par rapport à octobre 2020, totalisant 472 millions de dollars. Depuis le début de l’année, les dépenses en matériel sont en hausse de 53 % par rapport à la même période un an plus tôt.

Cela fait exactement un an que Sony et Microsoft ont lancé leurs consoles de dernière génération, mais grâce aux pénuries continues de composants, aux problèmes d’inventaire et au problème redouté du scalper, il ne semble certainement pas que la première année soit déjà dans les livres.

Côté logiciel, Far Cry 6 était le meilleur jeu en octobre, suivi de Back 4 Blood et Metroid Dread. Le nouveau jeu Metroid de Nintendo était également le jeu numéro un sur Switch en octobre et a réalisé les ventes de mois de lancement les plus élevées de tous les jeux Metroid dans l’histoire suivie.