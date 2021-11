Toshiba annonce sa scission en trois sociétés suite à la pression des actionnaires

Pourquoi c’est important : pendant environ 146 ans, Toshiba a été l’un des symboles de l’industrie japonaise de la haute technologie, passant d’une entreprise d’électronique grand public à un géant qui peut également construire des centrales électriques. Après avoir vendu son activité de mémoire pour rester à flot, la société va désormais se scinder en trois entités distinctes en réponse à la pression des actionnaires activistes.

Toshiba a annoncé aujourd’hui son intention de se scinder en trois sociétés distinctes qui se concentreront sur les semi-conducteurs, les infrastructures et les appareils. Selon Reuters, cette décision est au moins partiellement motivée par les enseignements tirés du scandale de la gouvernance d’entreprise de 2015. Les principaux objectifs sont d’améliorer la valeur actionnariale et d’encourager les actionnaires activistes comme Elliott Management, Farallon et Third Point à se retirer.

La société a annoncé qu’elle séparerait ses activités principales en deux nouvelles sociétés cotées en bourse, l’une pour l’énergie nucléaire et les services d’infrastructure, et l’autre pour les appareils. Ce qui reste de l’activité de Toshiba continuera d’exister en tant qu’entité distincte qui détiendra une participation de 40,6% dans le fabricant de puces mémoire Kioxia et d’autres actifs connexes.

Le processus de réorganisation devrait être achevé d’ici la seconde moitié de 2023, et la société prévoit également de livrer 100 milliards de yens (875 millions de dollars) de rendement aux actionnaires sur deux ans. Le PDG Satoshi Tsunakawa a déclaré dans un communiqué que « au cours de nos plus de 140 ans d’histoire, Toshiba a constamment évolué pour rester en avance sur son temps. Afin d’améliorer notre positionnement concurrentiel, chaque entreprise a désormais besoin d’une plus grande flexibilité pour faire face à ses propres opportunités et défis de marché. »

La scission à trois de Toshiba intervient quelques jours seulement après que le conglomérat General Electric, âgé de 129 ans, a annoncé une décision similaire. Les deux sociétés sont rejointes par Johnson & Johnson, qui a également annoncé sa scission en deux sociétés. Pendant ce temps, le moulin à rumeurs dit que Western Digital est en pourparlers avancés avec Kioxia pour une éventuelle fusion qui pourrait être évaluée à plus de 20 milliards de dollars.