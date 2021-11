Le rover martien de la NASA voit des choses que personne n’a jamais vues auparavant

En grattant un petit morceau de roche pour enlever la couche de surface, le vaisseau spatial Persévérance a révélé la présence d’éventuels minéraux dans la roche.

La roche martienne révèle une présence minérale possible après que le rover Perseverance ait utilisé son outil abrasif pour gratter la couche de surface / NASA

Après l’arrêt dû à la conjonction solaire, période pendant laquelle le Soleil est entre la Terre et Mars, interrompant les communications de la NASA avec le rover Persévérance, la sonde spatiale qui s’est posée sur la planète rouge en février dernier a repris son exploration, à la recherche d’anciens signes de vie. sur le sol martien.

L’un des principaux objectifs du rover est de collecter des échantillons de roche et de terre qui seront récupérés lors de futures missions pour être expédiés sur Terre. Jusqu’à présent, deux retraits ont été effectués, surnommés Montdenier Et Montagnac, tous deux d’un rocher qui fait partie du cratère Jezero. Avec l’aide du drone Ingenuity, le vaisseau spatial a également inspecté un site dans une zone appelée South Seitah, à la recherche de nouvelles roches à échantillonner.

Quelques affleurements rocheux, en particulier, ont frappé l’équipe scientifique du rover sur Terre, qui a utilisé le bras robotique du vaisseau spatial pour gratter certaines couches de surface et jeter un coup d’œil à l’intérieur de ces roches. « Des roches stratifiées comme celle-ci se forment souvent dans l’eau et peuvent contenir des indices sur leur environnement. – lisons-nous dans un post sur le compte social du rover géré par la NASA -. Voyons si cela peut être un autre bon endroit pour l’échantillonnage de Mars« .

Après avoir gratté l’une de ces roches, le rover a envoyé des images pour montrer ce qui se trouvait sous la couche de surface, révélant ce qui semble être une multitude de minéraux et de sédiments granuleux. « Jetez un coup d’œil à l’intérieur pour voir quelque chose que personne n’a jamais vu. J’ai abrasé un petit morceau de cette roche et j’ai regardé sous la surface. Je me suis concentré sur ma prochaine cible pour l’échantillonnage martienAjout du compte de Persévérance.

« Persévérance et son équipe ont parcouru un long chemin au cours des 8 derniers mois d’opérations à la surface de Mars – a écrit David Pedersen, co-investigateur de l’instrument PIXL du rover à l’Université technique du Danemark, dans un récent article sur le blog Perseverance. Désormais, cela fait partie de la routine de mission normale du rover de collecter des échantillons de roche et d’effectuer une détection de proximité à l’aide des outils montés à l’extrémité de son bras robotique.« .

La teneur en minéraux des roches du cratère Jezero pourrait permettre à l’équipe scientifique de reconstituer l’histoire de la région, marquée par une activité volcanique lointaine et des périodes d’eau persistante. À l’intérieur du cratère, il y a environ 3,7 milliards d’années, se trouvait un lac qui aurait pu agir comme une ancienne capsule temporelle, suggérant aux scientifiques comment les roches se sont formées et quel était le climat de la planète à cette époque. . Cela pourrait donner un aperçu de ce à quoi ressemblaient le lac et son delta lorsque Mars était plus chaud et plus humide, et potentiellement habitable.