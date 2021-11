Le nouveau Microsoft Store commence à arriver sur Windows 10

On parle beaucoup de Windows 11 ces derniers temps car c’est le dernier système d’exploitation de Microsoft mais on n’oublie pas que Windows 10 est toujours le Windows le plus utilisé sur la planète. Microsoft sait que ce sera le cas pendant longtemps en raison des exigences élevées de Windows 11 et pour cette raison, ils n’abandonneront pas complètement Windows 10.

Il y a 4 jours, nous avons appris que Microsoft avait commencé à déployer le mode sombre dans l’interface de recherche de Windows 10, quelque chose d’aussi reconnaissant qu’inattendu. Aujourd’hui, grâce à un tweet de Rudy Huyn, une grande nouvelle nous parvient : le déploiement du nouveau Microsoft Store sur Windows 10 a déjà commencé.

Le nouveau Microsoft Store arrive sur les PC Windows 10 !!! Cette expérience sera déployée par phases pour les utilisateurs de PC Windows 10 (non initiés) ! Si vous ne recevez pas la mise à jour aujourd’hui, ne vous inquiétez pas, elle vous parviendra rapidement ! – Rudy Huyn (@RudyHuyn) 11 novembre 2021

Un Microsoft Store qui surprend par sa qualité

Cela ne nous prend pas par surprise puisque Microsoft a clairement indiqué il y a des mois que le nouveau Microsoft Store ne se limiterait pas à Windows 11. En fait, il y a quelques jours, il a commencé son déploiement dans le canal Release Preview de Windows 10. Maintenant, il a atteint la branche de production et débarquera progressivement dans nos PC.

Le nouveau Microsoft Store est une énorme amélioration par rapport à son prédécesseur. Il est conçu sous les modèles WinUI les plus modernes, il est complètement natif (sans composants Web comme son prédécesseur), beaucoup plus rapide et utile. Nous voulons nous attarder sur cette dernière fonctionnalité : l’utilité. Les nouvelles stratégies du Microsoft Store permettent à tous les types d’applications d’y accéder, y compris les applications Win32 non packagées (à la fois en .msix et .exe). De plus, les développeurs peuvent héberger leurs programmes sur leurs propres CDN.

Le nouveau Store n’a que quelques mois, mais Microsoft a déjà récolté les premiers fruits grâce à sa politique nouvelle et ouverte. Nous avons récemment vu comment Firefox, Opera, WSA, WordPress, Epic Games Store, etc. ont atterri dessus. Enfin, le Microsoft Store remplira sa fonction principale : nous aider à trouver les applications et le contenu dont nous avons besoin.

La sortie est progressive donc vous ne l’avez probablement pas encore reçu. Pour le vérifier, il vous suffit d’ouvrir le Store et, dans la section Bibliothèque, de rechercher les mises à jour. Le Store se mettra à jour si la mise à jour est disponible.