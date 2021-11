Des requins et des hippocampes ont été découverts dans la Tamise, le grand fleuve qui traverse Londres

Grâce à un nouveau rapport réalisé par la Zoological Society of London (ZSL) sur la biodiversité de la Tamise, le grand fleuve qui traverse Londres, il a été déterminé que 92 espèces d’oiseaux et plus d’une centaine de poissons vivent dans ses eaux, dont trois requins. , qui utilisent l’estuaire du fleuve pour élever leurs petits.

Une étoile de mer, l’une des espèces de requins trouvées dans la Tamise. Crédit : wikipédia

La qualité de l’eau de la Tamise, le deuxième plus grand fleuve du Royaume-Uni, après un effondrement dramatique au cours des dernières décennies, a augmenté au point qu’elle abrite une riche biodiversité, qui comprend aujourd’hui également certaines espèces de requins. En 1957, la rivière qui traverse Londres a été déclarée « biologiquement morte » par des experts ; les énormes quantités d’eaux usées hautement polluées déversées dans la Tamise, en effet, ont fait baisser les niveaux d’oxygène et augmenté ceux de nitrates, effaçant la vie et l’équilibre des écosystèmes. Une catastrophe écologique comparable à celle des « zones mortes » dans les mers et les océans, comme celle face à l’estuaire du fleuve Mississippi aux États-Unis, l’un des plus pollués au monde. Grâce à des systèmes de filtration plus modernes et efficaces, capables de capter les composés les plus dangereux pour la faune et la flore aquatique, au fil du temps la qualité de l’eau de la Tamise n’a cessé de s’améliorer progressivement, jusqu’à ce qu’elle reprenne vie. . Comme en témoigne le nouveau rapport de la Zoological Society of London (ZSL), une institution de classe mondiale dans les études zoologiques, les phoques, plus de 90 espèces d’oiseaux et 115 espèces de poissons vivent maintenant dans la Tamise, y compris les hippocampes, les anguilles et comme indiqué même certains requins.

Les scientifiques travaillant sur le Greater Thames Shark Project en 2020 ont étudié trois espèces de requins dans l’estuaire externe de la Tamise, qui serpente au cœur de l’Angleterre sur quelque 350 kilomètres. Ce sont le requin canesca ou galeo (Galeorhinus galeus), l’aiguillat commun (Squalus acanthias) et le chien étoilé (Mustelus asterias). Ce sont toutes des espèces de taille moyenne/petite; le requin galéo, le plus gros, atteint un maximum de 2 mètres, tandis que les deux ne dépassent pas le mètre et demi / 1,60 mètre. Malheureusement, comme pour la grande majorité de ces poissons cartilagineux, ce sont des espèces en voie de disparition. Le requin galéo et l’aiguillat sont classés avec le code VU (vulnérable) dans la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), tandis que l’étoile de mer, chassée pour la bonne qualité de sa chair, est classée avec le code EN, qui est « en danger », en danger d’extinction. Le requin galeo et le chien vedette donnent naissance à des petits vivants et les zoologistes pensent qu’ils utilisent l’estuaire de la Tamise « renaissée » comme le berceau idéal pour élever leurs enfants et les cacher aux yeux des prédateurs affamés. Pour les experts, il est essentiel de pouvoir étudier ces requins et collecter autant de données que possible dans cet habitat particulier, afin de les protéger du grave état de conservation dans lequel ils se déversent.

Selon les données recueillies par des scientifiques de la Zoological Society of London (ZSL), les concentrations d’oxygène dissous dans la Tamise ont augmenté entre 2007 et 2020, tandis que les nitrates des eaux usées se sont à nouveau détériorés. Les scientifiques pensent que même ces paramètres s’amélioreront à nouveau à partir de 2025, lorsque le « Thames Tideway Tunnel » connu sous le nom de « super égout » de Londres sera inauguré. Comme le rapporte la BBC, grâce à ce nouveau système d’égouts d’un coût de 4,2 milliards de livres, long de 24 kilomètres et profond de 61 mètres, il sera possible de capter 39 millions de tonnes d’eaux usées non traitées, qui chaque année sont encore déversées dans la Tamise. Lorsqu’il sera opérationnel, il améliorera encore la qualité de son eau mais aussi sa biodiversité. Mais sur la Tamise, comme sur une grande partie de la planète, le spectre du changement climatique plane. La température de l’eau augmente en effet de 0,2°C par an et le niveau de la mer continue également de monter en raison du réchauffement climatique, avec des conséquences potentiellement dramatiques sur l’ensemble et précieux des écosystèmes du fleuve.