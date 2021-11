Channel 9 annonce qu’il sera intégré à Microsoft Learn

Microsoft 365 PERSONNEL | 1 personne | 1 an ​| PC/MAC/Chromebook | Téléchargement

Pour 1 personne​ Fonctionne avec les PC Windows, les Macs, les iPads, les iPhones ainsi que les tablettes et smartphones Android ​ Version Premium de la suite bureautique Office, comprenant Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive et Outlook. Inclut de nouvelles fonctionnalités tous les mois.​ 1 To de stockage en ligne OneDrive pour sauvegarder automatiquement vos photos et vos dossiers.​ Profitez de vos emails et de vos calendriers sur Outlook sans publicités ​ Profitez de vos emails et de vos calendriers sur Outlook sans publicités ​ Sécurité avancée pour protéger vos emails et vos dossiers ​ *Access et Publisher disponibles sur PC uniquement​