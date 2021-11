Avec la prochaine mise à jour iPhone, vous pouvez savoir si quelqu’un utilise des AirTags pour vous suivre

Les AirTags d’Apple sont des accessoires utiles pour retrouver les objets perdus en les localisant avec précision partout dans le monde, mais leur puissance risque de devenir un facteur de risque pour les personnes victimes de harcèlement. Avec la mise à jour vers iOS 15.2, les iPhones pourront savoir s’ils sont entourés d’AirTags d’étrangers qui les suivent.

Après la sortie d’iOS 15, Apple continue de publier d’autres mises à jour de son système d’exploitation iPhone qui apportent des améliorations supplémentaires au-delà de celles introduites en octobre. Le prochain package à venir est iOS 15.2, et apportera une fonctionnalité qui vous permettra de détecter tous les appareils compatibles avec le système Apple AirTag autour du téléphone, de savoir si quelqu’un suit les mouvements du propriétaire de l’appareil sans être vu.

La nouveauté a été interceptée par les premiers utilisateurs qui ont mis la main sur la version de la mise à jour pour le moment adressée aux développeurs, mais elle fera bientôt ses débuts officiellement et sera distribuée sur tous les téléphones compatibles. La nouveauté apportée par elle-même n’est pas anodine : dès leur introduction, les porte-clés et accessoires AirTag se sont avérés utiles et précis pour être suivis partout dans le monde en exploitant le réseau de localisation Where composé de produits Apple connectés. sur le Net au niveau mondial ; d’un autre côté, cependant, cette capacité de leur part a inquiété les plus sensibles à la question de la vie privée, qui ont vu dans ces produits un moyen de chasser et d’espionner n’importe quelle cible par des harceleurs et des personnes malveillantes.

La maison de Cupertino a immédiatement inclus des mesures de sécurité dans les appareils qui les rendaient difficiles à utiliser à des fins illégales, comme un système d’alarme qui les fait sonner après 8 heures qu’ils sont hors de portée du propriétaire d’origine ; Mais introduire secrètement ces gadgets dans le sac à dos, la voiture ou le vêtement de quelqu’un d’autre leur permet toujours d’être utilisés comme trackers dans une mesure inquiétante. La mise à jour vers iOS 15.2 servira également à rendre des scénarios similaires moins probables : le nouveau système introduit est un menu simple sous Où se trouve le téléphone, et qui répertorie tous les appareils dotés de compétences de suivi liées au réseau Où se trouve et présents autour.

La solution effectue une analyse rapide sans fil de l’environnement et renvoie à l’écran la liste des gadgets à portée de main, avec des instructions détaillées sur la façon de les désactiver. La nouveauté devrait faire ses débuts sur les téléphones dans quelques jours, tandis que pour les téléphones Android, la situation est plus complexe : Apple avait déjà anticipé l’arrivée d’une application similaire dédiée aux appareils avec le système d’exploitation opposé, bien que dans ce cas, les utilisateurs devront décider. pour le télécharger vous-même.