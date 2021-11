Une carence en vitamine D augmente le risque de maladie grave et de mortalité

C’est ce qu’indiquent les résultats d’une nouvelle étude publiée dans The Lancet Diabetes & Endocrinology : « Les preuves génétiques suggèrent une relation causale entre les niveaux de vitamine D et la mortalité ».

Il existe un lien de causalité entre la carence en vitamine D et le risque de maladie chronique grave et de mortalité toutes causes confondues. C’est ce qu’indiquent les résultats d’une nouvelle étude publiée par une équipe de recherche dirigée par l’Université de Cambridge au Royaume-Uni, qui a évalué le rôle des niveaux de vitamine D dans la santé générale.

L’enquête, la première à fournir des preuves définitives que la vitamine D protège contre les maladies cardiovasculaires et la mortalité, a examiné les données de la UK Biobank, de l’European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) et de la Vitamin D Studies Collaboration, examinant les données de santé de 386 406 -personnes âgées d’ascendance européenne et sans problèmes cardiovasculaires au départ, chacune suivie pendant une moyenne de 9,5 ans.

Tous les participants à l’étude ont subi des prélèvements sanguins réguliers pour l’analyse du taux de 25-hydroxyvitamine D [25(OH)D], le principal biomarqueur clinique du statut en vitamine D, c’est-à-dire l’apport de vitamine D dans l’organisme par exposition au soleil ou par l’alimentation. Au-delà de cela, les chercheurs ont également étudié des variantes génétiques héréditaires qui prédisposent à des niveaux plus élevés de vitamine D pour comprendre leur impact sur la santé des gens. Dans l’ensemble, 33 546 personnes ont développé une maladie coronarienne, 18 166 ont eu un accident vasculaire cérébral et 27 885 sont décédées au cours de la période d’étude.

L’analyse, publiée en détail sur The Lancet Diabète & Endocrinologie, a indiqué que ceux qui avaient une prédisposition génétique à des niveaux élevés de vitamine D ne présentaient aucune association avec une maladie coronarienne, un accident vasculaire cérébral ou un décès quelle qu’en soit la cause. Les personnes présentant une carence en vitamine D (définie comme inférieure à 25 nmol/l) présentaient un lien étroit entre une prédisposition génétique à des niveaux plus élevés de vitamine D et un risque de mortalité plus faible. Ils ont également observé un lien entre la prédisposition génétique à des niveaux supérieurs à 10 nmol/L de 25 (OH) D et un risque 30 % inférieur de mortalité toutes causes confondues.

« Il s’agit d’une association non linéaire pour le 25 (OH) D génétiquement prédit – expliqué à Actualités médicales aujourd’hui Le professeur Robert Scragg, directeur de la School of Population Health de l’Université d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, qui n’a pas participé à l’étude. À notre connaissance, il s’agit de la première étude à faire ce type d’analyse pour évaluer une telle association non linéaire« . Le fait que l’effet ait été principalement observé chez les personnes ayant des niveaux de 25 (OH) D inférieurs à 25, nmol, a ajouté Scragg, clarifie également pourquoi des études cliniques récentes ont indiqué des résultats contradictoires « car ils n’avaient pas assez de participants avec des niveaux très bas de 25 (OH) D« .

Cependant, les auteurs de la recherche ont conclu que les preuves génétiques suggèrent une relation causale entre les concentrations de 25 (OH) D et la mortalité chez les personnes ayant de faibles niveaux de vitamine D, bien qu’ils aient souligné certaines limites à leurs résultats d’analyse. considération, étant composé uniquement d’individus d’âge moyen d’origine européenne. Cela pourrait signifier que les résultats ne sont pas généralisables, soulignant la nécessité d’analyses plus approfondies sur des personnes appartenant à des populations différentes.