Voici combien de personnes ont payé 450 000 $ pour le vol au bord de l’espace de Virgin Galactic

En bref : Virgin Galactic a révélé que 100 personnes ont acheté des billets pour son avion spatial suborbital depuis que le prix a bondi à 450 000 $ cet été. Cela porte le nombre total de réservations de passagers pour ses voyages de tourisme spatial à 700, soit 300 de moins que son objectif de 1 000 ventes.

Les chiffres des réservations ont été répertoriés dans le rapport sur les résultats du troisième trimestre de Virgin Galactic (via The Verge) publié hier. Il montre que 600 personnes ont payé 250 000 $ pour un billet au bord de l’espace avant de les remettre en vente avec l’augmentation des prix pendant l’été.

100 autres personnes ont acheté des billets à ce prix de 450 000 $, ce qui est plus que ce que l’entreprise avait prévu dans le délai imparti. « Nous vendons des billets avant le rythme que nous avions prévu », a déclaré Michael Colglazier, PDG de Virgin Galactic. « La stratégie de prix que nous avons annoncée au dernier trimestre a été bien accueillie. »

Les billets étaient offerts à toute personne ayant versé un acompte de 1 000 $; ils seront plus généralement disponibles pour ceux qui se sont renseignés sur les vols spatiaux de Virgin au début de l’année prochaine.

Un mois avant que la société ne recommence à vendre des billets, le fondateur de Virgin, Richard Branson, a battu son compatriote milliardaire Jeff Bezos dans la course pour quitter la Terre en participant à la mission Unity 22 qui a évalué l’expérience Virgin Galactic Astronaut. Cela a incité la firme de Bezos à jeter de l’ombre en rappelant aux gens que l’engin de Virgin n’atteint pas réellement l’espace.

Dès le début, New Shepard a été conçu pour voler au-dessus de la ligne Kármán, donc aucun de nos astronautes n’a d’astérisque à côté de leur nom. Pour 96 % de la population mondiale, l’espace commence à 100 km de la ligne Kármán, reconnue internationalement. pic.twitter.com/QRoufBIrUJ – Origine bleue (@blueorigin) 9 juillet 2021

Le voyage de Branson n’a pas été totalement fluide : il a dévié de sa trajectoire de vol en revenant sur Terre, ce qui a conduit la FAA à immobiliser temporairement l’entreprise.

Virgin Galactic prévoit de lancer des passagers à 55 miles de la Terre vers la fin de 2022. Les vols étaient initialement prévus pour le milieu de l’année prochaine, mais Virgin a déclaré qu’il lui fallait plus de temps pour un programme d’amélioration et de modification des véhicules impliquant le vaisseau spatial VSS Unity et VMS Eve. vaisseau-mère porteur.

Virgin note qu’il a généré 2,6 millions de dollars de revenus au cours du troisième trimestre, bien que les pertes totales aient atteint 48 millions de dollars. C’est encore mieux que la perte de 94 millions de dollars qu’il a subie au deuxième trimestre.