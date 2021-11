Pokémon GO : comment vaincre Arlo, Sierra et Cliff en novembre 2021 ; meilleurs compteurs

Team GO Rocket est de retour en novembre dans Pokémon GO. À l’occasion de la saison des méfaits et des phases 15 et 16 de A Misunderstood Mischief, la méchante équipe revient dans le jeu Niantic avec de nouveaux Pokémon Shadow de Giovanni, actuellement avec Dark Lugia jusqu’à nouveau. Avant d’affronter le grand leader, il faut se procurer le Super Radar Rocket, que l’on obtient en battant Arlo, Sierra et Cliff. Ce sont vos meilleurs compteurs pour novembre 2021.

Après une période d’absence, Niantic a annoncé que la Team GO Rocket est de retour jusqu’à nouvel ordre à partir du 9 novembre. Le grand protagoniste de Giovanni est, dans ce cas (y compris le mois de novembre 2021), Dark Lugia.

Arlo, Sierra et Cliff, comment les trouver et les vaincre ?

Pour retrouver Arlo, Sierra et Cliff, la première chose que nous devons faire est de terminer les phases 15 et 16 de l’enquête A Misunderstood Mischief, active temporairement. Ces phases sont très simples, car ce sont des tâches de base que nous pouvons accomplir en peu de temps, mais nous devons garder à l’esprit que nous devons d’abord vaincre six recrues de la Team GO Rocket (elles sont dans les Poképaradas), ce qui nous donnera un Composant mystérieux.

Si nous obtenons six de ces composants, nous aurons le Radar Rocket nécessaire pour identifier l’un des trois leaders. En battant Arlo, Sierra et Cliff dans la même phase de l’enquête nous aurons le Super Radar Rocket et nous accéderons à la phase 15, qui nous permet de commander Giovanni.

Phase 15 sur 16 :

Éliminez 5 recrues de la Team GO Rocket : un Radar Rocket.

Battez 3 leaders de la Team GO Rocket : 1 Super Radar Rocket.

Vaincre Giovanni : 1 œuf porte-bonheur.

Récompenses : rencontre avec Absol, 40 Houndoom Mega Energy ; 2 Baies de Frambu dorées.

Phase 16 sur 16 :

Réclamez votre récompense : 2000 XP.

Réclamez votre récompense : 2000 XP.

Réclamez votre récompense : 2000 XP.

Récompenses : rencontre avec Dusknoir, 20 bonbons Hoopa, 1 pièce étoile.

Comment vaincre le leader Cliff en novembre, meilleurs compteurs

A partir de ce mois de novembre, Cliff ouvre le combat avec Grimer. Il s’agit de votre équipe actuelle ; attention surtout à Charizard et Tyranitar, les plus compliqués. C’est ainsi que nous avons configuré l’équipe des adversaires ; avant, son possible Pokémon.

Premier Pokémon : Grimer.

Deuxième Pokémon (aléatoire) : Venusaur, Crobat ou Machamp.

Troisième Pokémon (aléatoire) : Arcanin, Charizard ou Tyranitar.

Récompense pour l’avoir battu : rencontre garantie avec Grimer.

Meilleurs compteurs

Venusaur : Mewtwo, Deoxys forment Attack, Darmanitan, Alakazam, Espeon.

Crobat : Forme d’attaque Deoxys, Mewtwo, Darmanitan, Rampardos.

Machamp : Latios, Espeon, Moltres, Metagross, Alakazam.

Arcanin : Rampardos, Kingler, Kyogre, Excadrill, Landorus.

Charizard : Terrakion, Tyrantrum, Rhyperior, Aerodactyl, Rampardos.

Tyranitar : Machamp, Conkeldurr, Breloom, Lucario.

Comment vaincre le leader Arlo en novembre, meilleurs compteurs

En novembre, Arlo débutera avec Gligar, qui est aussi son match garanti en le battant. C’est l’équipe que nous allons rencontrer et la sélection des adversaires que nous avons faite.

Premier Pokémon : Gligar.

Deuxième Pokémon (aléatoire) : Mawile, Cradily ou Lapras.

Troisième Pokémon (aléatoire) : Scizor, Gardevoir ou Ronflex.

Récompense pour l’avoir battu : rencontre garantie avec Gligar.

Meilleurs compteurs

Gligar : Weavile, Glaceon, Mamoswine.

Mawile : Chandelure, Darmanitan, Volcarona, Moltres.

Cradily : Metagross, Lucario, Darmanitan, Machamp.

Lapras : Lucario, Rampardos, Zekrom, Deoxys Attack.

Ciseau : Reshiram, Chandelure, Volcarona, Blaziken.

Gardevoir : Metagross, Chandelure, Gengar, Dialga.

Ronflex : Breelom, Blaziken, Machamp, Conkeldurr.

Comment vaincre le leader Sierra en novembre, meilleurs compteurs

La confrontation avec Sierra nous laisse Nidoran Femelle comme premier Pokémon. Ensuite, nous avons une rotation intéressante avec des Pokémon comme Slowbro comme deuxième ou Nidoqueen entre la troisième et la dernière option.

Premier Pokémon : Nidoran femelle.

Deuxième Pokémon (aléatoire) : Beedrill, Vileplume ou Slowbro.

Troisième Pokémon (aléatoire) : Houndoom, Marowak ou Nidoqueen.

Récompense pour l’avoir battue : rencontre garantie avec Female Nidoran.

Meilleurs compteurs