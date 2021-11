Les enfants qui boivent des boissons sucrées ont de moins bons résultats scolaires

Les enfants qui consomment des boissons sucrées peuvent avoir de moins bons résultats aux tests de mathématiques et avoir un comportement plus agité. C’est ce qu’a révélé une nouvelle étude menée par deux scientifiques de la Faculté des sciences économiques de l’Université de Louvain (Belgique), qui portait sur 462 enfants. Les effets négatifs n’ont été trouvés que chez les garçons.

Les boissons sucrées peuvent aggraver les performances scolaires des enfants et affecter négativement leur comportement, les rendant agités. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude qui voulait étudier l’association entre la consommation de boissons gazeuses – qui ont déjà fini plusieurs fois dans le collimateur des scientifiques – et les effets comportementaux à court terme, ainsi que la capacité des enfants à résoudre des tests mathématiques. Curieusement, les conséquences négatives liées à la consommation d’alcool n’ont été observées que chez les hommes et non chez les femmes. Bien qu’il s’agisse d’une conclusion importante, d’autres enquêtes seront nécessaires pour confirmer les conclusions.

L’étude était dirigée par les deux scientifiques Fritz Schiltz et Kristof De Witte, tous deux de la Faculté des sciences économiques de l’Université de Louvain, en Belgique (ce dernier travaille également à l’UNU-Merit de l’Université de Maastricht, dans la basse). Pour arriver à leurs conclusions, les deux experts ont mené une expérience particulière auprès de 462 enfants d’âge préscolaire (4 ans), répartis au hasard en deux groupes : le premier a reçu une boisson contenant 35 grammes de sucre, le second une autre boisson traitée avec un édulcorant artificiel, juste pour vérifier les différences.

Analysant le comportement des bébés, le professeur Schiltz et son collègue ont observé que la boisson déclenchait d’abord une certaine tranquillité chez les mâles, comme si elle avait un effet relaxant, mais les rendait plus tard plus agités. Chez les femelles, en revanche, aucun effet comportemental similaire n’a été trouvé. Cela signifie que les deux sexes peuvent réagir différemment à l’apport de glucose. Le résultat le plus significatif, cependant, était celui relatif aux tests de mathématiques simples soumis aux enfants, à la fois avant et après la prise de la « boisson gazeuse » sucrée. Curieusement, comme indiqué, la consommation de sucre a aggravé les résultats des garçons, tandis que ceux des filles se sont améliorés.

« Notre étude est la première à fournir des preuves expérimentales à grande échelle sur l’impact des boissons sucrées chez les enfants d’âge préscolaire. Les résultats indiquent clairement un impact causal des boissons sucrées sur le comportement et les résultats des tests des enfants », a déclaré le professeur Schiltz dans un communiqué de presse. Les auteurs de l’étude craignent que les boissons sucrées soient très appréciées des jeunes et des très jeunes ; ils sont souvent vendus dans des distributeurs automatiques directement dans les écoles. De plus, comme la consommation de ces boissons est plus fréquente chez les enfants de familles économiquement et socialement défavorisées, cela pourrait expliquer pourquoi les enfants les plus malheureux ont parfois de moins bons résultats scolaires.

Au-delà d’éventuels effets sur le comportement et les capacités mathématiques des enfants, qui devront être confirmés par des investigations plus approfondies, les boissons sucrées se sont retrouvées à plusieurs reprises au banc des accusés avec la soi-disant « malbouffe » pour les risques liés à l’obésité. , addictions et pathologies sévères à l’âge adulte. Par exemple, la recherche « Consommation de boissons sucrées et risque de cancer : résultats de la cohorte prospective NutriNet-Santé » publiée dans le British Medical Journal a révélé que boire quelques canettes par semaine suffit à augmenter le risque de cancer de 18 %. L’étude « Consommation fréquente de boissons sucrées et apparition de maladies cardiométaboliques : source de préoccupation ? » a plutôt souligné que deux canettes par semaine augmentent le risque de diabète de type 2, de syndrome métabolique et d’autres conditions associées aux maladies cardiovasculaires telles que les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques. Une seule par semaine suffirait à déclencher l’augmentation de la pression artérielle. Les détails de la nouvelle recherche belge « Rush du sucre ou crash du sucre ? Des preuves expérimentales sur l’impact des boissons sucrées en classe » ont été publiées dans la revue scientifique Health Economics.