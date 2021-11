Quels sont les codes numériques qui apparaissent lors des matchs Dazn

Les codes de chiffres et de lettres n’apparaissent pas seulement dans les matchs du diffuseur de streaming, et surtout ils ne sont pas liés à des malentendus ou à des problèmes de transmission : c’est une solution technique adoptée dans la transmission d’événements payants également par Sky et d’autres diffuseurs en tout le monde dans un but bien précis.

Parmi les problèmes et les bizarreries que les abonnés de Dazn ont raconté ces dernières semaines (allant des malentendus dans la phase de lecture des matchs à la transmission des programmes télévisés d’autres diffuseurs), il en est un qui n’est pas voué à disparaître : oui traite de l’alphanumérique codes qui apparaissent à l’écran pendant les matchs. Ces chaînes de chiffres et de lettres accompagnent la vision des événements et ont souvent été signalées comme un problème à résoudre, mais en réalité elles ont une fonction précise dans le cadre des diffusions et ne seront pas éliminées même lorsque le gestionnaire parvient à complètement résoudre les problèmes soulevés par les fans en regardant les matchs.

A quoi servent les codes de chiffres et de lettres sur Dazn

Les codes en question ne sont pas particulièrement intrusifs : ils apparaissent et disparaissent dans des portions toujours différentes de l’écran et en regardant la télévision à une certaine distance, ils sont à peine perceptibles ; l’utilisation d’une tablette ou en tout cas la connaissance de leur existence peut détourner l’attention du jeu et affecter le sens de l’implication du match. Malgré cela, Dazn, avec Sky et d’autres diffuseurs dans le reste du monde, a décidé de les inclure également dans les matchs pour contrer le phénomène du piratage.

Une solution de compromis

Les codes en question sont en fait des filigranes ou des marques d’identification que l’émetteur mélange avec le flux original du jeu, en générant un différent pour chaque abonné individuel. Chaque utilisateur visualisant un événement particulier voit un code alphanumérique différent. Dazn, Sky et les autres sujets qui utilisent ce système de transmission gardent une trace des codes associés aux utilisateurs individuels dans un but très précis : si un jeu apparaît sur un site Web piraté, il suffit de lire le code pour comprendre qui le reproduit illégalement en utilisant le propre abonnement. De cette manière, le diffuseur peut interrompre la fourniture du service à l’utilisateur concerné et la visualisation du contenu par des personnes n’ayant pas payé l’abonnement.