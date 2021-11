Le système immunitaire joue un rôle dans l’apparition de la dépression

C’est ce qu’indiquent les données d’une étude récente menée aux États-Unis qui a trouvé une association entre l’augmentation du nombre de globules blancs et le risque de dépression chez les sujets ayant une prédisposition génétique à la maladie.

Il existe un lien entre la santé mentale et le système immunitaire, en particulier lorsqu’il s’agit de dépression. Ceci est indiqué par les données d’une étude récente menée par une équipe de recherche de l’Université Vanderbilt à Nashville, Tennessee, qui après des années d’étude de la génétique des troubles psychiatriques a identifié une association entre les gènes qui prédisposent à la dépression et les paramètres hématologiques qui reflètent inflammation, telle qu’une augmentation des globules blancs. Des taux plus élevés de ces cellules, normalement impliquées dans la réponse immunitaire, ont été retrouvés avant même les manifestations cliniques de la maladie, chez des sujets à haut risque génétique de dépression, ou avec un « score de risque polygénique » de dépression lié à une prédisposition génétique. pour les troubles de l’humeur. Ce score, qui peut être utilisé comme prédicteur de la maladie, n’indique pas nécessairement qu’une personne souffrira de la maladie, mais l’association avec le nombre de globules blancs a suggéré un lien potentiel à double sens, c’est-à-dire l’augmentation de la les globules blancs augmentent le risque de dépression et que la dépression augmente ou favorise l’inflammation.

Pour arriver à ces conclusions, l’équipe de recherche dirigée par Lea Davis de la Division de médecine génétique de l’Université Vanderbilt a mené une analyse entre le 19 mai 2019 et le 5 juin 2021, examinant les données des dossiers de santé électroniques de 382 452 personnes d’origine européenne et 12 383 participants d’ascendance africaine dans 4 systèmes de santé. Les chercheurs ont effectué des analyses distinctes pour chaque système de santé et une méta-analyse de tous les systèmes, avec des enquêtes primaires menées dans la biobanque du Vanderbilt University Medical Center et des audits menés à la Icahn School of Medicine Mount Sinai, Massachusetts. General Brigham et le programme Million Veteran .

Les résultats indiquaient « une association significative entre les scores de dépression et le nombre de globules blancs« Les chercheurs ont précisé, trouvant une association bidirectionnelle, le nombre de globules blancs représentant 2,5% de l’association du score de risque polygénique de dépression avec le diagnostic de dépression. Dans le même temps, le diagnostic de dépression représentait 9,8 % de l’association du score polygénique de dépression avec le nombre de globules blancs.

« Le risque génétique de dépression pourrait conduire à une réponse immunitaire activée, mais non anormale – Davis a précisé -. Cela correspond très bien à certaines hypothèses existantes sur le rôle de faibles niveaux de neuroinflammation chronique dans la dépression, bien que sur la base de cette étude, il n’y ait pas de changements recommandés pour le diagnostic ou le traitement de la dépression.. Cependant, notre enquête motive des recherches supplémentaires pour mieux comprendre l’effet anti-inflammatoire des antidépresseurs, ainsi que pour émettre l’hypothèse que les médicaments ou les aliments anti-inflammatoires peuvent être utiles pour prévenir la dépression.« . Ces deux stratégies, a conclu Davis, méritent « des recherches plus rigoureuses à grande échelle avant de pouvoir formuler des recommandations cliniques« .