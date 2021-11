Overwatch 2 et Diablo 4 retardés indéfiniment; La co-leader d’Activision Blizzard, Jen Oneal, annonce son départ

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ont hâte de jouer à Diablo 4 et Overwatch 2: Activision Blizzard a annoncé que les deux jeux ont été retardés, sans fenêtre de lancement officielle donnée. Selon toute vraisemblance, nous ne verrons pas les prochaines entrées de chaque série respective avant 2023 au plus tôt.

Ni le très attendu Diablo 4 ni Overwatch 2 n’avaient reçu de dates de sortie officielles, mais Activision Blizzard, lors de son récent appel aux résultats du troisième trimestre 2021, a déclaré: « Bien que nous prévoyions toujours de fournir une quantité substantielle de contenu de Blizzard l’année prochaine, nous prévoyons maintenant un lancement plus tardif pour Overwatch 2 et Diablo IV qu’initialement prévu. »

La société a déclaré que le retard était donc plus de travail pourrait être consacré au développement des jeux. « Il est devenu évident qu’une partie du contenu Blizzard prévu pour l’année prochaine bénéficiera de plus de temps de développement pour atteindre son plein potentiel », lit-on dans le rapport.

Diablo IV et Overwatch 2 retardés pic.twitter.com/4pr9c0OEdz – Stephen Totilo (@stephentotilo) 2 novembre 2021

Lorsque Blizzard a dévoilé pour la première fois Overwatch 2 et Diablo IV à la Blizzcon 2019, il a déclaré que les jeux devaient arriver en 2021, mais il semble qu’aucun n’arrivera avant 2023 au plus tôt.

Un retard n’est pas totalement inattendu. À la suite du procès en cours pour harcèlement sexuel/discrimination intenté contre Activision Blizzard par le California Department of Fair Employment and Housing, Diablo 4 a perdu son directeur de jeu (Luis Barriga) et son concepteur principal (Jesse McCree). Le personnage d’Overwatch McCree, du nom du designer, a récemment été renommé Cole Cassidy.

La navigation n’a pas non plus été fluide pour Overwatch 2. Le réalisateur Jeff Kaplan a quitté le studio en avril et Chacko Sonny, producteur exécutif d’Overwatch, est parti en septembre.

Plus tôt cette année, Blizzard a annoncé que le spin-off mobile Diablo Immortal était également retardé, jusqu’au premier semestre 2022.

Activision a ajouté que les retards d’Overwatch 2 et de Diablo 4 donneront aux équipes derrière eux « un peu plus de temps pour terminer la production et continuer à développer leurs ressources créatives pour soutenir les titres après le lancement garantira [the] les versions ravissent et engagent leurs communautés pendant de nombreuses années dans le futur. »

Il y avait des nouvelles plus troublantes pour Activision Blizzard dans son appel de résultats. Jen Oneal, qui a été nommée co-dirigeante aux côtés de Mike Ybarra il y a à peine trois mois après la démission du président J. Allen Brack, a annoncé qu’elle quittait également la société sous le feu des critiques.

Oneal a écrit que voir les employés de Blizzard « travailler pour un changement significatif et durable » l’a incitée à « sortir et à explorer comment je peux faire plus pour que les jeux et la diversité se croisent, et, espérons-le, avoir un impact plus large sur l’industrie qui profitera à Blizzard (et à d’autres studios) également. »