La transformation de Salvatore Aranzulla : comment il était et comment il est devenu le vulgarisateur technologique le plus célèbre

Après les premières années de notoriété, le look du vulgarisateur technologique a subi une véritable transformation qui le voit désormais avec un physique de culturiste qui a émerveillé les fans et les adeptes occasionnels. C’était comme ça avant de commencer son voyage et ce qu’il est devenu maintenant, après des années d’entraînement et de nouvelles habitudes alimentaires.

Parmi ceux qui surfent régulièrement en ligne, il est impossible de ne pas connaître le nom de Salvatore Aranzulla, un promoteur web qui s’est fait connaître au fil des années pour ses guides d’utilisation de la technologie dédiés aux débutants. L’ingénieur informaticien d’une trentaine d’années a inauguré les activités au début des années 2000 qui se sont transformées plus tard en son blog désormais célèbre, mais à cette période – compte tenu également de son très jeune âge – son apparence est restée inconnue de la plupart. Après les premières années de notoriété, son look a subi une véritable transformation qui le voit désormais avec un physique de culturiste qui a émerveillé les fans et les adeptes occasionnels. Voici à quoi ressemblait le communicateur technologique avant de commencer son voyage et ce qu’il est devenu maintenant.

Les premiers entraînements

D’après ce qui a été récemment raconté également à la Gazzetta dello Sport, la transformation d’Aranzulla n’a pas été soudaine mais a commencé il y a plus de 10 ans. En 2008, le garçon, alors à peine majeur, ne savait pas cuisiner et en commandant constamment des plats à emporter, il a rapidement pris du poids ; après avoir choisi de contacter un entraîneur personnel pour se remettre en forme, il découvre cependant les premiers symptômes de la rectocolite hémorragique qui l’obligent à interrompre son parcours. Les formations se sont poursuivies par intermittence entre les examens universitaires et le travail, jusqu’à ce qu’Aranzulla trouve un moyen de les concilier avec ses activités et ses conditions.

L’évolution continue

Dans l’histoire racontée à la Gazzetta dello Sport, Aranzulla explique en détail comment son mélange entre nutrition et entraînement l’a aidé à atteindre son objectif, mais depuis des années, le communicateur technologique se montre de plus en plus en forme, alternant les apparitions sur les réseaux sociaux. lors de conventions, ses itinéraires touristiques et ses selfies dans lesquels il montre les résultats obtenus en changeant l’alimentation et le mode de vie. La première vraie différence se remarque entre 2011 et 2012, dans deux photos publiées côte à côte par Aranzulla lui-même : depuis lors, son chemin n’a progressé que vers les dernières photos publiées ces jours-ci sur ses réseaux sociaux.

