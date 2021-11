Le changement climatique expliqué en termes simples

Qu’est-ce que le changement climatique ? Et quel est l’impact de ces changements sur notre planète ? Pour éviter les pires conséquences, il n’y a qu’une seule voie durable, lutter contre les combustibles fossiles et choisir les énergies renouvelables économes en énergie.

Les signes avant-coureurs sont devant nos yeux : les températures atteignent de nouveaux sommets partout, avec une aggravation de la sécheresse, une plus grande élévation du niveau de la mer et une perte de biodiversité qui menacent tous les aspects de la vie sur notre planète. Des avertissements environnementaux assourdissants, attribuables aux activités humaines qui sont responsables de l’augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, principalement du dioxyde de carbone (CO2), qui retiennent une partie considérable de la chaleur du soleil, entraînant l’augmentation de la température de surface de la Terre. Mais qu’est-ce que le changement climatique ? Et quel est l’impact de cette crise dans les années à venir ?

Qu’est-ce que le changement climatique ?

Toute altération du climat, qu’elle soit directement ou indirectement attribuable à l’activité humaine, est comprise comme un changement climatique. Par climat, nous entendons l’état moyen des conditions atmosphériques d’un lieu pendant de nombreuses années, et le changement climatique est précisément la variation de ces conditions moyennes. L’atmosphère joue donc un rôle déterminant sur le climat et les altérations de sa composition, dues au rejet croissant de gaz à effet de serre, provoquent des changements climatiques qui modifient le climat planétaire. En d’autres termes, le changement climatique rapide auquel nous assistons est causé par les nombreuses activités humaines qui libèrent des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, de l’utilisation de combustibles fossiles aux activités agricoles et industrielles : plus la concentration de ces agents est élevée, plus le rayonnement et la chaleur est retenue, provoquant une élévation des températures.

Par rapport au 19e siècle, la Terre est désormais plus chaude de 1,2 °C et la quantité de CO2 dans l’atmosphère a augmenté de 50 % depuis la révolution industrielle, avec une croissance maintenant à son apogée depuis environ 4 millions d’années. Si nous voulons éviter les pires conséquences du changement climatique, le réchauffement climatique doit être maintenu à moins de 1,5 ° C d’ici 2100, réduisant les émissions de 45% par rapport à 2010 dans cette décennie. Si, en revanche, aucune mesure n’est prise, la planète pourrait encore se réchauffer de plus de 2°C d’ici la fin de ce siècle, voire dépasser 4°C ce qui, préviennent les scientifiques, entraînera des vagues de chaleur dévastatrices, des augmentations importantes dans les températures, les niveaux de la mer et la perte irréversible d’espèces animales et végétales.

Quel est l’impact du changement climatique ?

Les conséquences du changement climatique sont de plus en plus évidentes et s’aggravent d’année en année. À mesure que les températures augmenteront davantage, certaines régions de la Terre deviendront inhabitables, en raison de l’avancée des déserts, et d’autres régions seront englouties par des précipitations extrêmes provoquant des inondations dévastatrices, comme récemment en Chine, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et même en Italie. . Les incendies deviendront également encore plus fréquents, car le changement climatique augmente le risque de temps chaud et sec.

De même, le changement climatique met nos océans et leurs habitats en danger, en raison du réchauffement climatique des mers (en Australie, la Grande Barrière de Corail a déjà perdu la moitié de ses coraux depuis 1995), et fait fondre nos glaciers, dans des endroits comme la Sibérie, où les gaz à effet de serre piégés depuis des siècles sont libérés dans l’atmosphère, aggravant encore le changement climatique.

Sur une planète plus chaude, les animaux auront de plus en plus de mal à trouver la nourriture et l’eau dont ils ont besoin pour vivre. Par exemple, les ours polaires pourraient disparaître lorsque la glace dont ils dépendent fond, tout comme les éléphants luttent pour trouver l’eau dont ils ont besoin chaque jour. Selon les scientifiques, au moins 550 espèces pourraient disparaître ce siècle si des politiques concrètes ne sont pas entreprises.

Que font les gouvernements ?

Le sommet de l’ONU sur le climat COP26 à Glasgow est considéré comme crucial si le changement climatique doit être maîtrisé. Les pays conviennent que les anciens modèles de développement basés sur le charbon constituent une condamnation à mort pour notre planète et, dans l’Accord historique de Paris en 2015, ils se sont engagés à maintenir le réchauffement climatique à moins de 1,5 °C.

La première action à définir est la décarbonation de toutes les filières dans tous les États, en détournant la production des énergies fossiles vers les énergies renouvelables et vers un avenir zéro émission d’ici 2050. Il s’agit de réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre et d’équilibrer les émissions résiduelles en absorbant une quantité équivalente de l’atmosphère. Les experts conviennent que cela est réalisable, mais cela exigera des gouvernements, des entreprises et des particuliers qu’ils apportent des changements majeurs.

Ce que les gens peuvent faire

Nous devons donc tous faire notre part, en mettant en œuvre à la fois de grandes transformations basées sur la réduction du carbone total, et de petits changements dans la vie de chacun de nous, qui peuvent limiter notre impact sur le climat, en faisant des choix meilleurs et plus responsables dans ce que nous faisons , nous mangeons, magasinons et voyageons. Rien dans notre quotidien n’est sans impact et il n’y a pas d’autres alternatives devant nous : un avenir contenant le réchauffement climatique de 1,5°C est la seule voie viable pour l’humanité et c’est à nous tous de nous engager à maintenir cet objectif. c’est trop tard.