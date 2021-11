Les puces ne suffisent pas, Apple arrête la production d’iPad pour sauver les iPhones

La crise des puces affecte une grande partie des fabricants d’appareils électroniques, et selon les rapports de certaines sources de la galaxie des fournisseurs d’Apple, il semble que la société ait l’intention de répondre à l’urgence en réduisant la production de tablettes iPad pour maintenir le cap des iPhone.

La crise des puces qui a durement touché l’industrie électronique et tous ceux qui en dépendent a finalement frappé Apple, le géant de Cupertino qui s’était jusqu’à présent hissé à l’abri de la famine du silicium grâce à ses relations étroites avec les fournisseurs. Selon ce qui a été rapporté par certaines sources provenant de la galaxie des fournisseurs d’Apple, il semble que la société ait l’intention de répondre à l’urgence actuelle en réduisant la production de tablettes iPad pour maintenir celle d’iPhone sur la bonne voie.

Les rumeurs ont été recueillies par Nikkei mais reflètent une situation dont Apple a également parlé à titre officiel, en rapportant ses derniers résultats trimestriels : à cette occasion, le groupe anticipait une croissance de la demande, ainsi qu’une difficulté à répondre à une demande en croissance précisément en raison de la problèmes logistiques qui affectent la plupart des entreprises d’électronique dans le monde. Le résultat pour le prochain trimestre pourrait être une perte de revenus de 6 milliards de dollars, c’est pourquoi il serait logique d’essayer de prioriser la production des appareils les plus demandés, à savoir les iPhones.

Les smartphones du groupe ont toujours été vendus en plus grand nombre que les iPad, mais dans les mois à venir, l’écart sera particulièrement important : la période qui suit immédiatement la sortie des nouveaux modèles correspond également à celle où la demande annuelle atteint son maximum – raison plus de tirer la couverture vers la production de téléphones au lieu de tablettes. La tâche est difficile mais pas impossible : de nombreux composants cruciaux pour le fonctionnement de l’iPad et de l’iPhone sont communs à de nombreux modèles des deux gammes de produits : dans la liste se distinguent les SoC – le système sur une puce qui inclut le processeur et le traitement graphique – mais dans l’assemblage de gadgets, il y a des dizaines de pièces qui peuvent être détournées d’un appareil à un autre.