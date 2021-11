La dernière enquête Steam pourrait montrer les effets de la pénurie de puces

Vue d’ensemble : la dernière enquête Steam a chuté, et le plus gros point à retenir pour le mois, autre qu’AMD poursuivant sa résurgence, sont des signes apparents de pénurie de puces. Seules cinq cartes graphiques ont réalisé des gains de plus de 0,10%, la hausse la plus significative appartenant à la GTX 1660, qui n’a bondi que de 0,35%.

En commençant par la catégorie CPU, AMD sera ravi de voir plus d’utilisateurs de Steam se tourner vers leurs processeurs car cela érode l’avance d’Intel. Il y a eu une surprise en août lorsque l’équipe rouge est tombée à son point le plus bas de l’année à ce jour – 27,31 % – mais elle a rebondi un mois plus tard pour franchir le cap des 30 %. En septembre, 0,69% de participants supplémentaires à l’enquête utilisaient des puces AMD, portant sa part à un nouveau sommet de 30,84 %.

La vérification de la liste des processeurs les plus vendus d’Amazon montre qu’AMD domine à nouveau le graphique, prenant sept des dix emplacements. Intel en a deux, dont le Alder Lake Core i9-12900K qui arrive cette semaine, en cinquième position. Il y a aussi un émulateur de contrôleur à la troisième place – il semble que la partie « Zen » du nom confond Amazon.

La section des cartes graphiques est différente ce mois-ci, pas seulement parce que les six premières cartes ont toutes perdu du terrain. L’organisation du graphique par pourcentage d’augmentation montre comment même le produit le plus performant du mois, la GTX 1660, a bondi de seulement 0,35%. À titre de comparaison, le plus gros gagnant d’août était le RTX 2060 avec 1,35%. De plus, seules sept entrées ont géré des gains de 0,10% ou plus, et plusieurs d’entre elles sont des GPU intégrés ou mobiles.

L’absence de mouvement significatif dans la section des cartes graphiques peut refléter leur manque général de disponibilité et leur prix croissant. Un rapport récent a montré qu’Ampère et RDNA 2 continuaient à devenir plus chers et plus difficiles à trouver, le dernier de l’équipe rouge étant proche de son prix de vente moyen le plus élevé jamais enregistré.

Ailleurs, plus de participants à l’enquête utilisent Linux que jamais (1,13 %), et environ 40 % de ces systèmes sont alimentés par des processeurs AMD. Windows 11 est entré dans le classement des systèmes d’exploitation avec une part de 1,82%, et l’Oculus Quest 2, qui supprime l’exigence d’un compte Facebook, a consolidé sa position au sommet (33,19%) des classements VR.