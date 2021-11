Conçu par un gynécologue malaisien, il empêche l’échange de fluides corporels et le contact direct avec la peau pendant les rapports sexuels, réduisant ainsi le risque de transmission de maladies sexuellement transmissibles et de grossesse.

Il s’appelle Wondaleaf Uni Condom et c’est le premier préservatif unisexe au monde, conçu par le gynécologue malaisien John Tang Ing Chinh qui espère que son invention révolutionnera le paysage de la contraception. Le dispositif se compose d’un film transparent et peut être utilisé à la fois comme préservatif conventionnel, à placer sur le pénis en érection, et comme barrière protectrice à placer à l’intérieur du vagin et à fixer délicatement avec un film adhésif qui adhère à la zone pubienne. Dans les deux cas, il empêche l’échange de fluides corporels et le contact direct avec la peau pendant les rapports sexuels, réduisant ainsi le risque de transmission de maladies sexuellement transmissibles et de grossesse. « Il s’agit essentiellement d’un préservatif ordinaire avec une couverture adhésive qui s’attache au vagin ou au pénis, ainsi que couvrant la zone adjacente pour une protection supplémentaire« Il a expliqué à Reuters Dr Tang.

Fabriqué en polyuréthane, un matériau généralement utilisé pour les plaies et les pansements, l’appareil est donc sans danger pour les personnes allergiques au latex, tout en n’ayant ni odeur ni goût de caoutchouc. « Une fois porté, vous ne réalisez souvent pas que vous l’avezTang a ajouté, déclarant que le matériau était aussi fin que possible (seulement 0,03 mm d’épaisseur) pour éviter la perte de sensibilité. Le film adhésif, appliqué sur un seul côté du préservatif, a également été développé pour ne pas être douloureux à retirer après utilisation, bien qu’il puisse être plus confortable pour les personnes qui se rasent le pubis.

Avant sa commercialisation, qui n’est actuellement attendue qu’en Malaisie, le préservatif a fait l’objet d’une série d’études cliniques qui ont montré que, quel que soit le sexe ou l’orientation sexuelle, le dispositif fonctionne de manière similaire ou supérieure aux préservatifs traditionnels. . Des études ont également indiqué que le nouveau préservatif unisexe s’est beaucoup moins cassé ou a glissé que les préservatifs conventionnels et que la plupart des gens préfèrent utiliser un préservatif unisexe plutôt qu’un préservatif féminin. « Sur la base du nombre d’essais cliniques que nous avons menés, je suis assez optimiste qu’avec le temps, ce sera un ajout significatif aux nombreuses méthodes contraceptives utilisées dans la prévention des grossesses non désirées et des maladies sexuellement transmissibles.Tang a ajouté, indiquant que le Wondaleaf sera sur le marché à partir de décembre, disponible à l’achat sur le site Web de la société Twin Catalyst qui le produit.

Chaque pack contiendra deux préservatifs unisexes et coûtera contient deux préservatifs et coûtera 14,99 ringgits (environ 3 euros). Le prix moyen d’une douzaine de préservatifs en Malaisie est de 20-40 ringgits (4-8 euros).