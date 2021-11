Sega et Microsoft signent un accord de collaboration sur Azure

Beaucoup de rumeurs ont circulé sur un achat présumé de Sega. Ce n’était rien de plus que de la pure spéculation qui n’a pas fini par se produire. Cependant, Microsoft travaille depuis longtemps à la création d’un environnement de développement de jeux et maintenant Sega parie dessus.

Sega et Microsoft scellent une alliance stratégique

Les deux sociétés entretiennent d’excellentes relations et cela a été remarqué dans certaines versions de Xbox telles que Yakuza Like a Dragon. Aujourd’hui, ils étendent cette collaboration dans le but d’utiliser Azure pour créer un écosystème de développement de nouvelle génération. De Sega ils indiquent que cela leur permettra d’avancer dans l’initiative « Super Jeu » qui a un objectif à long terme.

Sega souhaite toucher un public plus large et se concentrer sur les jeux en ligne et axés sur la communauté. Pour cela, il mise sur Azure pour proposer la technologie nécessaire pour réaliser ce nouveau type de jeux.

Nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui que nous envisageons une alliance stratégique avec Microsoft pour aider à développer la nouvelle initiative « Super Game » de SEGA, ainsi que pour créer un environnement de développement de jeux de nouvelle génération. Alors que nous envisageons un partenariat stratégique avec Microsoft, nous cherchons à faire progresser davantage notre développement de jeux afin que nos titres puissent être appréciés par les fans du monde entier ; à cet égard, notre objectif est de construire une alliance qui utilise à la fois les puissantes capacités de développement de jeux de SEGA et la technologie de pointe et l’environnement de développement de Microsoft.

Pendant la période de cette alliance stratégique, Sega et Microsoft travailleront en collaboration. Améliorer les processus de développement et faire évoluer l’infrastructure réseau et les outils et services de communication en ligne. Nous espérons que cette alliance apportera plus de jeux Sega sur Xbox en améliorant le catalogue de jeux tiers.