Le prochain ThinkBook Plus 17 pouces de Lenovo pourrait arborer un écran principal inhabituellement large

Moulin à rumeurs : la série ThinkBook de Lenovo, axée sur les créateurs, n’est pas vraiment nouvelle pour essayer des facteurs de forme intéressants avec deux écrans. Maintenant, le célèbre fuiteur technologique Evan Blass (@evleaks) a partagé une image de ce qui est probablement le prochain ordinateur portable ThinkBook Plus, avec un écran principal extra-large et un écran secondaire compatible avec le stylet sur le clavier pour aider à affiner les illustrations.

Le CES 2022 n’est que dans quelques mois, mais il semble qu’une annonce de produit clé de Lenovo ait déjà été divulguée. Cette fois, l’OEM semble actualiser le modèle ThinkBook Plus avec un écran exceptionnellement large de 17 pouces. L’année dernière, nous avons vu Lenovo ajouter un écran E Ink au modèle de 2e génération de l’ordinateur portable, et il semble que l’itération de 3e génération pourrait l’abandonner en faveur d’un écran secondaire à côté du clavier.

Publiée sur Twitter par @evleaks, l’image divulguée révèle un écran compatible avec un stylet où résiderait normalement un pavé numérique physique. Bien sûr, le remplacement du pavé numérique par un écran tactile permet de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, et il sera intéressant de voir comment les applications de productivité et de conception peuvent tirer parti du plus petit écran.

Sans surprise, il n’y a pas d’autres informations concernant les spécifications ou les prix du 17 pouces, mais nous pouvons nous attendre aux puces mobiles Intel Alder Lake de 12e génération sous le capot.

+ ROG Flow Z13 (à ne pas confondre avec Flow X13) pic.twitter.com/DLH7fmNHVt – Ev (@evleaks) 31 octobre 2021

Dans son fil Twitter, Evan Blass a également partagé des photos de matériel inédit d’autres sociétés que nous verrions probablement au prochain CES. Les plus intéressants incluent une paire d’écouteurs de marque Asus ROG, l’ordinateur portable de jeu Zephyrus Duo 16 et le Flow Z13 de type Surface Pro.