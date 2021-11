Voilà ce qui arrive quand on mange de la malbouffe pendant un mois

Cela a été documenté par un médecin britannique qui a consommé principalement des aliments ultra-transformés pendant un mois entier, dans le cadre d’un reportage de la BBC. Les effets les plus alarmants ont été observés dans le cerveau.

Une étude récente a indiqué que les enfants vivant dans certains pays développés consomment environ les deux tiers de leurs calories quotidiennes à partir d’aliments dits ultra-transformés, c’est-à-dire de boissons et d’aliments produits par une série de processus de transformation industrielle. L’impact d’un tel régime a été lié à l’obésité, au diabète et à d’autres problèmes de santé, bien que les effets physiologiques d’une consommation excessive de malbouffe n’aient pas été entièrement élucidés. Pour combler cette lacune, le médecin britannique Chris van Tulleken a expérimenté de première main un régime de 30 jours composé à 80 % d’aliments ultra-transformés, documentant une série de changements dans le corps et le cerveau. L’expérience a été filmée dans le cadre d’un reportage de BBC intitulé « Qu’est-ce que nous nourrissons nos enfants? » (Que nourrissons-nous à nos enfants ?), dans laquelle le Dr van Tulleken a expliqué que, bien qu’une telle consommation excessive d’aliments hautement transformés puisse sembler extrême, elle est « du même régime suivi par une personne sur cinq au Royaume-Uni« .

En commençant par un petit-déjeuner au poulet frit, van Tulleken a consommé un mois entier d’aliments ultra-transformés qui, tout en alléchant ses papilles gustatives, se sont avérés avoir un impact sur son corps en un rien de temps. En quelques jours, le Dr van Tulleken a découvert qu’il avait faim plus souvent et qu’il avait même envie de plus de portions de ces aliments. Pour aggraver les choses, l’apparition soudaine de la constipation, également documentée « dans une vidéo où je ne pouvais pas aller aux toilettes, même si j’en avais besoin« .

Une fois les 30 jours de l’expérience passés, le Dr van Tulleken a découvert qu’il avait pris 6,5 kg de poids, dont 3 kg de graisse corporelle, et sur la base de ce résultat il a calculé que maintenir un tel régime pendant six mois. lui prendre du poids d’environ 40 kg. Son indice de masse corporelle a également augmenté de deux points au cours du mois, indiquant un surpoids. Des tests sanguins ont également révélé un certain nombre de changements hormonaux, notamment une augmentation de 30% des «hormones de la faim» qui provoquent le désir de manger, tandis que les «hormones de la satiété» ont été réduites.

Les changements les plus alarmants, cependant, ont été observés dans le cerveau. La comparaison des scanners cérébraux effectués avant et après l’expérience a révélé que le régime avait déclenché « la création de nouvelles connexions fonctionnellesEntre certaines zones du cerveau, a expliqué van Tulleken. « Le régime a relié les centres de récompense de mon cerveau aux zones qui entraînent un comportement répétitif et automatique – précise l’expert -. Ainsi, manger des aliments ultra-transformés est devenu quelque chose que mon cerveau me dit de faire sans que je le veuille, quelque chose que l’on peut observer chez les personnes dépendantes.« .

Les risques d’un tel régime non naturel pourraient être amplifiés chez les jeunes. « Mon inquiétude est que le cerveau des enfants, qui est encore en développement, peut être beaucoup plus sensible que le mien, ce qui signifie que les changements sont susceptibles d’être encore plus importants.« .