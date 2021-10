Goldeneye 007 N'est Plus Interdit En Allemagne Après 24 Ans

Dans son contexte : GoldenEye 007 est sorti sur Nintendo 64 en 1997 et est rapidement devenu l’un des jeux de console les plus populaires dans la plupart des pays. Il n’a cependant jamais été publié en Allemagne.

Avant sa sortie, l’Allemagne a classé GoldenEye comme « média préjudiciable aux jeunes » et l’a inclus sur une liste de jeux interdits de vente ou de commercialisation dans le pays pendant 25 ans. Mais cela ne fait que 24 ans et le jeu n’est plus interdit.

Ce n’est pas un hasard. GoldenEye a été supprimé manuellement de la liste à la demande d’une entité ayant une quelconque revendication sur le jeu, vraisemblablement Nintendo ou un de ses associés.

Dans des circonstances similaires, Blood Rayne 1 et 2 ont été retirés de la liste lorsque les remasters des deux jeux ont été annoncés. (Qui sortira le 18 novembre.) Il est peu probable que GoldenEye reçoive un remaster en raison de ses problèmes de licence complexes, mais il est possible qu’il soit réédité.

Les fans de la franchise ont souligné que le jeu serait un ajout naturel au nouveau pack d’extension en ligne Nintendo Switch, qui se concentre sur les jeux classiques et comprend neuf du catalogue N64. GoldenEye pourrait être l’occasion pour Nintendo d’apaiser les joueurs frustrés par les problèmes techniques qui affligent actuellement les jeux du pack.

Idéalement, Nintendo mettrait un peu plus de finition dans un port GoldenEye.

Un autre lien entre l’annulation du jeu et sa réédition est ce qui est arrivé au tireur de zombies Dying Light la quinzaine dernière. Son port Switch lancé en Amérique et en Asie, mais pas en Europe ; ses développeurs ont apparemment oublié qu’il avait été interdit en Allemagne en 2015, et comme les bureaux européens de Nintendo se trouvent en Allemagne, il ne pouvait être vendu numériquement nulle part sur le continent.

Il est probable que Nintendo a appris de l’incident et a demandé à ce que GoldenEye soit retiré tôt pour éviter tout problème. Il aurait été regrettable que, après près d’un quart de siècle, le jeu n’ait pas pu avoir la sortie mondiale qu’il mérite.