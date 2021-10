La deuxième phase de l’étude italienne qui évalue les changements du métabolisme dans l’espace est en cours

Après le suivi des paramètres de l’astronaute italien Parmitano, la deuxième partie de l’analyse sera menée lors du séjour de six mois dans la Station spatiale internationale de l’astronaute allemand Matthias Maurer par une équipe de recherche de l’Université de Trieste : les mesures elles auront lieu une fois par mois, le matin à jeun, jusqu’à la fin de sa mission en avril 2022, et serviront à élaborer des plans nutritionnels capables de contrer ou de limiter les effets de la microgravité.

L’astronaute Matthias Maurer

Il faudra encore qu’il soit patient quelques jours après ça La NASA a reporté son départ de la Floride à la Station spatiale internationale (ISS) le mercredi 3 novembre, en raison des mauvaises conditions météorologiques : il s’agit de la mission spatiale Cosmis Kiss de Matthias Maurer, l’astronaute allemand de l’Agence spatiale européenne (ESA) qui durant ses six mois de séjour sur la plate-forme orbitale achèveront de nombreuses expériences européennes et internationales, dont celle menée par une équipe de recherche de l’Université de Trieste qui surveillera l’évolution de son métabolisme dans des conditions de microgravité. Le projet, appelé Nutriss, est la première étude visant à comprendre les changements dans la structure du corps dans l’espace et à contrecarrer la perte de masse maigre grâce à un contrôle alimentaire. L’objectif, expliquent les chercheurs, est de définir un protocole de référence pour les missions spatiales de longue durée.

A cet égard, une première phase de ce test scientifique a déjà été réalisée par l’astronaute italien Luca Parmitano, à l’occasion de la mission Beyond sur la Station spatiale internationale de juillet à février 2019. Cette deuxième phase permettra d’élargir l’évaluation. ainsi que les possibilités d’utilisation de l’ISS au profit du secteur de la recherche italien. « Le thème de la bonne nutrition – a expliqué Giovanni Valentini, responsable de l’Agence spatiale italienne (ASI) de l’utilisation de la Station spatiale internationale – est l’un des principaux thèmes sur lesquels se concentrent les recherches des grandes agences spatiales mondiales dans le contexte actuel de l’exploration spatiale, pour l’étude des risques liés à l’envoi de missions avec des astronautes au-delà de l’orbite terrestre basse« .

D’après l’observation de Parmitano, une alimentation équilibrée et une activité physique étaient essentielles dans des conditions d’immobilité et de microgravité, suggérant l’importance d’une alimentation riche en protéines (pas une alimentation riche en protéines), avec un bon apport en antioxydants, apportés par les légumes, les fruits , du chocolat et même du café. « Le vol spatial de longue durée – a précisé Filippo Giorgio Di Girolamo de l’équipe de l’Université de Trieste – il induit des changements dans la composition corporelle et, presque toujours, une réduction de la masse corporelle. Il est possible, avec une intervention nutritionnelle, de contrer ou de limiter l’effet néfaste de la microgravité sur le métabolisme et le muscle squelettique« .

L’astronaute Luca Parmitano lors de la première phase expérimentale du projet Nutriss

Les résultats obtenus avec Parmitano ont montré « l’efficacité de l’approche nutritionnelle proposée par notre équipe – a ajouté le professeur Gianni Biolo, coordinateur de l’équipe de l’Université de Trieste -. Dans cette optique, l’ASI a prévu avec l’ESA de poursuivre l’étude NUTRISS à l’occasion de deux autres missions astronautes de l’ESA sur la Station spatiale internationale, celle de Matthias Maurer et celle de Samantha Cristoforetti prévue en 2022.« .

Au cours de la mission de Maurer, il sera équipé d’un analyseur de bioimpédance, un outil d’analyse et de suivi de la composition corporelle, adapté pour aller en orbite. Pour effectuer cette mesure, des électrodes seront placées sur les poignets et les chevilles, ce qui permettra aux scientifiques de déterminer le pourcentage de masse grasse et de masse maigre.

Avant son départ pour l’ISS, les chercheurs ont déjà effectué un premier suivi pour obtenir les données de comparaison et, une fois Maurer arrivé à la station orbitale, commenceront les mesures dans l’espace, qui auront lieu une fois par mois, dans la matinée. à jeun, jusqu’à la fin de la mission en avril 2022. Cette pratique conduira à l’acquisition de graisse et à la perte musculaire dans des conditions de microgravité. Sur la base de ces informations, la stratégie des plans nutritionnels sera élaborée, discutée et coordonnée sur le terrain avec l’équipe médicale de l’ESA, avec l’ASI et avec les chercheurs de Trieste. En cas de changements positifs ou négatifs au-delà d’un seuil défini, l’équipe de nutrition fournira des suggestions pour augmenter ou diminuer l’apport énergétique à l’astronaute afin de maintenir son équilibre énergétique.