Le Gpu Arc Alchemist Phare D'intel Pose Pour La Caméra

Moulin à rumeurs : un premier échantillon du GPU phare Arc Alchemist d’Intel a été photographié. On ne sait pas si Intel a l’intention de vendre cette conception de référence ou s’ils l’ont fait à des fins de test, mais c’est quand même beau et un aperçu intéressant du développement du GPU.

Si vous avez suivi les fuites d’Arc Alchemist, les photos peuvent vous sembler familières. Le YouTuber qui les a publiés, Moore’s Law Is Dead, a également publié il y a quelques mois des photos d’un prototype antérieur qui avait une forme similaire mais un linceul noir et un PCB vert. La conception est également similaire à celle du DG1 SDV, qui est en quelque sorte un précurseur de la série Arc Alchemist.

La loi de Moore est morte dit que les photos proviennent d’une source fiable qui travaille avec lui depuis longtemps. Bien que Moore’s Law Is Dead fasse parfois des déclarations incorrectes sur les spécifications des produits, les photos qu’il publie sont le plus souvent exactes.

Selon sa source, les photos sont du modèle 512 EU d’Intel, qui a été divulgué pour la première fois il y a plus de deux ans. Des rumeurs récentes disent qu’il pourrait fonctionner de la même manière que le Nvidia RTX 3070 Ti et l’AMD RX 6800.

Sur le devant de la carte se trouvent deux ventilateurs qui poussent l’air vers le bas sur le PCB à travers des ailettes en métal noir et à travers les évents à l’arrière, ce qui est tout à fait standard. La carte est légèrement plus haute que son support de montage, ce qui signifie qu’elle est dimensionnée selon les spécifications PCIe pleine largeur et pleine hauteur.

Sur le côté de la carte se trouvent un connecteur d’alimentation à 8 broches et un connecteur à 6 broches. Combinés, ils peuvent fournir jusqu’à 225W. Il pourrait tirer 75 W supplémentaires de la carte mère si nécessaire, mais il est rare que les GPU connectés à l’alimentation le fassent.

Moore’s Law Is Dead prétend également avoir vu des photos du GPU Arc Alchemist d’entrée de gamme, qui a 128 EU. Il a produit les rendus bruts ci-dessous.

La carte est soupçonnée d’avoir un TDP inférieur à 75W et tire donc toute sa puissance de la carte mère. On dit également qu’elle est à peu près aussi rapide qu’une GTX 1660 Ti.

Intel ne devrait pas lancer ses GPU Arc Alchemist avant le début de l’année prochaine, peut-être en février. Mais ils sont déjà occupés à susciter l’enthousiasme avec des compétitions et des démonstrations de leur nouvelle technologie de suréchantillonnage, XeSS.