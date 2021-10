On sait maintenant qui est l’ancêtre direct de l’homme moderne : il s’appelle Homo bodoensis

Cela a été annoncé par une équipe internationale de paléoanthropologues qui a proposé l’existence d’une nouvelle espèce qui vivait en Afrique il y a environ un demi-million d’années. Selon les savants, c’est l’ancêtre direct de l’être humain moderne.

Vue d’artiste de H. bodoensis / Crédit : Ettore Mazza

Une équipe internationale de paléoanthropologues, dirigée par Mirjana Roksandic de l’Université de Winnipeg, Canada, a annoncé le nom d’une nouvelle espèce qui pourrait être l’ancêtre direct de l’homme moderne. La nouvelle espèce proposée, appelée Homo bodoensis, a vécu en Afrique pendant le Pléistocène moyen, il y a environ un demi-million d’années, et pourrait aider à résoudre l’énigme de l’évolution humaine. La compréhension de la façon dont les lignées humaines se sont déplacées et ont interagi les unes avec les autres au Pléistocène moyen est encore mal comprise, un problème que les paléoanthropologues appellent « la confusion au milieu« . En ce sens, les chercheurs pensent que l’annonce de la nouvelle espèce pourrait apporter un peu de clarté à ce chapitre important de l’évolution humaine.

Bien que l’homme moderne (Homo sapiens) est la seule lignée humaine survivante, d’autres espèces humaines parcouraient autrefois la Terre. Par exemple, des scientifiques ont récemment découvert que l’île indonésienne de Flores abritait l’espèce éteinte Homo floresiensis, également connu sous le nom de « le hobbit » pour son corps miniature. Dans la nouvelle étude publiée dans Anthropologie évolutive : actualités et avis, les chercheurs ont analysé des fossiles datant du Pléistocène moyen (maintenant renommé Chibanien et datés d’environ 774 000 à 129 000 ans) d’Afrique et d’Eurasie.

Des travaux antérieurs ont suggéré que les humains modernes sont apparus au cours de cette période en Afrique, tandis que les Néandertaliens sont apparus en Eurasie. Traditionnellement, ces fossiles ont été attribués de façon variable à Homo heidelbergensis ou Homo rhodesiensis , qui portaient toutes deux des définitions multiples, souvent contradictoires. Cependant, de nouvelles preuves ADN ont montré que certains fossiles d’Europe attribués àHomo heidelbergensis ce sont en fait les premiers Néandertaliens, ce qui rend cette classification redondante.

Ainsi, selon le co-auteur Xiu-Jie Wu de l’Institut de paléontologie et de paléoanthropologie des vertébrés à Pékin, en Chine, le nom Homo heidelbergensis il devrait être abandonné au fur et à mesure que les humains fossiles d’Asie de l’Est sont décrits. De même, des analyses récentes de nombreux fossiles d’Asie de l’Est ont indiqué que cette espèce ne devrait plus être appelée H. heidelbergensis, ont ajouté les chercheurs, car de nombreuses caractéristiques faciales et autres observées dans les fossiles humains chibaniens d’Asie de l’Est diffèrent de celles observées dans les fossiles européens et africains du même âge. De plus, les fossiles chibaniens d’Afrique sont parfois appelés à la fois H. heidelbergensis est H. rhodesiensis. Une espèce, cette dernière, mal définie, dont le nom n’a jamais été largement accepté, en partie parce qu’il est associé à Cecil Rhodes et aux crimes horribles commis pendant la domination coloniale britannique en Afrique.

Pour tenter de dissiper toute cette confusion, les chercheurs ont proposé l’existence d’une nouvelle espèce, Homo bodoensis, du nom d’un crâne vieux de 600 000 ans trouvé à Bodo D’ar, en Éthiopie, en 1976, suggérant qu’il était l’ancêtre direct duHomo sapiens et pointant vers une branche de l’arbre généalogique humain autre que celle qui a donné naissance aux Néandertaliens et aux mystérieux Denisovas, dont les fossiles sibériens et tibétains remontent à peu près à la même époque que leurs cousins ​​néandertaliens. « Nommer une espèce est toujours controversé – Le paléoanthropologue Roksandic a expliqué à Live Science -. Cependant, si cette classification est utilisée, elle survivra et vivra « .

Dans ce nouveau classement, H. bodoensis décrira la plupart des fossiles humains chibaniens d’Afrique et de la Méditerranée orientale. De nombreux fossiles humains chibaniens d’Europe seraient plutôt reclassés comme Néandertaliens. Les noms H. heidelbergensis et H. rhodesiensis disparaîtraient. « Nous ne prétendons pas réécrire l’évolution humaine – a ajouté Roksandic -. Nous essayons d’organiser la variation observée chez l’homme ancien de manière à permettre de discuter d’où elle vient et ce qu’elle représente« .