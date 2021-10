Vous avez du mal à supprimer un GPU ? Le nouveau bouton de déverrouillage d’Asus facilitera l’échange de cartes graphiques

Pourquoi c’est important : Quiconque a déjà mis à niveau son PC est familiarisé avec les problèmes potentiels associés à la sortie d’une carte graphique de son emplacement. Avec l’introduction d’une nouvelle fonctionnalité sur ses dernières cartes mères, Asus fournit une solution simple pour la tâche frustrante et parfois chronophage.

Asus a dévoilé 19 nouvelles cartes mères Z690 appartenant aux séries ROG Maximus, ROG Strix, TUF Gaming, ProArt et Prime. Le processeur Intel de 12e génération Alder Lake arrive la semaine prochaine. Le chipset Z690 a donc été conçu pour incorporer la prochaine génération de technologies et de composants haute vitesse, à savoir PCIe 5.0 et RAM DDR5.

Une caractéristique remarquable que les cartes offriront est le nouveau bouton PCIe Slot Q-Release trouvé sur divers modèles de cartes mères ROG Maximus et ROG Strix Z690 d’Asus. Simplifiant le processus de retrait et d’échange de cartes graphiques, un bouton physique pratique libérera le loquet de sécurité de l’emplacement.

L’option de libération rapide sera certainement un ajout utile pour les utilisateurs. Comme les passionnés de PC le savent trop bien, certains boîtiers et composants tels que les refroidisseurs de processeur peuvent gêner lorsqu’ils tentent d’accéder au mécanisme de libération PCIe. Il est surprenant que ce genre d’amélioration ne se soit pas matérialisé dans le passé.

De plus, la plupart des cartes utiliseront le système M.2 Q-Latch d’Asus pour maintenir les disques SSD M.2 en place sans avoir besoin de vis.

Ailleurs, la gamme Z690 d’Asus comprend des options vous permettant d’overclocker la RAM à des niveaux jamais vus sur les cartes précédentes – le ROG Maximus Z690 Apex, par exemple, peut être poussé jusqu’à 6600 MHz. Facilitant la mise à niveau des performances DDR5 d’un système, Asus a mis en évidence son profil de mémoire amélioré (AEMP) qui peut pousser la capacité d’un kit de mémoire DDR5 via un simple voyage dans le BIOS.

En termes de connectivité PCIe 5.0, chaque carte mère Z690 fournit au moins un emplacement PCIe 5.0 x16, tandis que les modèles ROG Maximus et ProArt en offrent deux. De plus, Asus a déclaré que plusieurs options de carte mère incluraient des ports Thunderbolt 4.

Ceux qui veulent vraiment libérer le potentiel de leur système, le ROG Maximus Z690 Extreme « offre la plate-forme ultime pour une construction de PC haut de gamme ». Cette carte mère particulière offre une topologie 24+1 VRM avec des étages d’alimentation intégrés 105A, vous permettant d’overclocker complètement les processeurs Intel de 12e génération. Il est également équipé d’un port Ethernet 2,5 Gb alimenté par Intel, d’un connecteur Ethernet Marvell 10 Gb et d’un adaptateur Intel WiFi 6E.

Quant aux refroidisseurs CPU, cette nouvelle gamme de cartes mères assurera une rétrocompatibilité avec un maximum de refroidisseurs via des trous de montage compatibles LGA 1200, reliés par des trous de montage pour les kits next-gen.

Pour une description complète des nouvelles cartes mères et de leurs spécifications techniques, consultez le guide de la carte mère Asus Z690. La série Z690 est maintenant disponible à l’achat.

Crédit image : Asus, Hexus