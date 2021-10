La société Facebook s’appelle désormais Meta, mais le réseau social ne changera pas de nom

Le changement de nom de Facebook pourrait semer la confusion : la société qui supervise tous les produits, dont Facebook, qui continuera à s’appeler Facebook, s’appellera Meta. Un changement similaire a également impliqué Google en 2015, lorsque la holding a pris le nom d’Alphabet.

Facebook change de nom, mais ce n’est pas le cas. Le nouveau thème annoncé lors de la conférence annuelle Connect par Mark Zuckerberg pourrait dérouter certains, les laissant penser que le réseau social change de nom. Ce n’est pas le cas, car le réseau social ne s’appellera pas « Meta » mais l’entreprise, la société Zuckerberg qui supervise tous les produits, y compris le réseau social fondé par le jeune entrepreneur américain. Facebook, conçu comme un réseau social, continuera à s’appeler Facebook.

Bref, ne vous attendez pas à ne plus voir le mot Facebook lorsque vous ouvrez l’application sociale ou allez sur Facebook.com, car ces éléments resteront inchangés tout comme le nom de la plateforme. Le changement n’affecte que l’entreprise, qui a choisi de se renommer pour souligner les efforts sur le Métavers et diversifier l’entreprise de tous les produits qui la composent désormais. Mais aussi pour tenter d’échapper aux scandales qui affectent de plus en plus Facebook en tant que réseau social.

En bref, Zuckerberg a fait ce que les fondateurs de Google ont fait en 2015, lorsque la société holding qui supervise tous les innombrables produits de Big G est devenue Alphabet. Encore une fois, il y avait une certaine confusion parmi les utilisateurs moins férus de technologie, certains s’attendant à ne plus voir le nom de Google sur le moteur de recherche. Bien sûr, cela ne s’est pas produit car le produit lui-même n’a jamais changé de nom. Avec Meta, le résultat sera le même et Facebook vivra avec son nom et son logo. Au lieu de cela, ce qui a été changé, c’est le logo à l’entrée du siège de l’entreprise, qui n’affiche désormais plus le symbole du pouce levé de Facebook et du Like mais le logo Meta, un « M » stylisé rappelant le symbole de l’infini.