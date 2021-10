Sony a vendu 13,4 millions de consoles PlayStation 5 à ce jour

En bref : dans son dernier rapport sur les résultats trimestriels, Sony a déclaré avoir vendu 3,3 millions de consoles PlayStation 5 au cours de la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2021. Cela représente une augmentation par rapport aux 2,3 millions d’unités déplacées au trimestre précédent et correspond aux 3,3 millions d’unités vendues en au premier trimestre 2021, portant les ventes à vie à 13,4 millions d’unités.

Les ventes de matériel PlayStation 4 continuent de diminuer, mais ce n’est pas vraiment surprenant à ce stade du jeu. Au cours du dernier trimestre, Sony n’a enregistré que 200 000 ventes de PS4, un chiffre en baisse depuis plus d’un an maintenant.

Les ventes de logiciels, quant à elles, ont été fortes avec 76,4 millions d’unités vendues au cours des trois derniers mois. C’est contre 63,6 millions d’unités vendues au dernier trimestre et 61,4 millions d’unités avant. C’est le genre de progression que vous vous attendriez à voir compte tenu du temps sur le marché et de l’émergence de nouveaux jeux propriétaires et tiers.

Sony a déclaré en août que son objectif pour l’exercice de vendre au moins 14,8 millions de consoles PlayStation 5 était inchangé par rapport aux prévisions précédentes, et c’était encore le message émis lors du dernier appel de résultats.

Les consoles de jeux devraient à nouveau être un produit phare à l’approche de la saison des achats de vacances de cette année, mais les pénuries et les scalpers restent une épine dans le pied des fabricants et des acheteurs. Sans soulagement en vue, nous sommes probablement destinés à encore quelques mois chaotiques.

Une vérification rapide d’eBay (tri par articles vendus) révèle un prix moyen d’environ 750 $ à 850 $ pour la PS5 de Sony.