Les flamants roses se maquillent pour être plus beaux et colorés aux yeux de leurs partenaires

Les flamants roses sont parmi les oiseaux les plus beaux et les plus voyants d’Italie, grâce à leur spectaculaire plumage teinté de rose (qui dérive des caroténoïdes présents dans les proies). Le secret pour garder le plumage plus vif et éviter qu’il ne se décolore au soleil réside dans le pigment libéré par la glande uropygienne, qui s’étale sur les plumes et le duvet comme un véritable tour de beauté. En fait, les flamants roses les plus colorés sont plus susceptibles d’être choisis par un partenaire et de se reproduire.

Flamants roses. Crédit : Andrea Centini

Pour paraître plus beaux et colorés, les flamants roses ou flamants roses (Phoenicopterus roseus) se maquillent à l’aide de pigments capables de sublimer leur splendide plumage rose. Ce comportement curieux et fascinant est plus courant pendant la saison de reproduction, car les spécimens les plus voyants sont plus susceptibles de s’accoupler et de donner naissance à une progéniture. Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de la Faculté des sciences vétérinaires de l’Université nationale de La Plata (Argentine), qui ont collaboré en contact étroit avec des collègues du Département d’écologie des zones humides de la Station biologique de Doñana (Espagne), l’Institut de recherche pour la conservation des zones humides en Méditerranée « Le Sambuc » (France) et d’autres instituts.

Crédit. Andrea Centini

Les scientifiques, coordonnés par le professeur Maria Cecilia Chiale, professeur au Laboratoire d’histologie et d’embryologie descriptives, expérimentales et comparatives de l’université argentine, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé le plumage de flamants roses décédés dans les zones humides de Camargue, dans le sud de la France. Le plumage des flamants roses est rose (plus ou moins vif) en raison des caroténoïdes contenus dans leurs proies, principalement des artémias – un petit crustacé d’eau salée/d’eau saumâtre – et des algues. Les flamants les plus habiles et les plus robustes affichent un plumage plus vif et intense que les autres ; c’est une marque de bonne santé et donc de « bons gènes », c’est pourquoi ils sont plus susceptibles de se reproduire et de le faire plus souvent que les autres. L’excès de caroténoïdes contenu dans la proie est libéré par la glande uropygienne, située au-dessus du cloaque et exploitée par les oiseaux pour nettoyer et huiler le plumage. Les flamants roses recueillent les sécrétions de l’uropygium avec leur bec et les répandent sur le cou et dans d’autres parties du corps avec une fonction cosmétique, ainsi que protectrice du soleil.

Crédit – Andrea Centini

Comme le démontre une expérience menée par le professeur Chiale et ses collègues, les plumes exposées au soleil s’estompent, tandis que celles dans l’obscurité retiennent mieux le pigment. Pour éviter cette décoloration naturelle et la perte de « sex-appeal » qui en résulte, les flamants roses utilisent les pigments expulsés de la glande comme un véritable cosmétique de beauté. Le plumage multicolore est d’ailleurs une caractéristique fondamentale de la reproduction chez de nombreuses espèces d’oiseaux, en particulier pour celles chez qui il existe un dimorphisme sexuel marqué, dans lequel le mâle a une « livraison » très colorée et la femelle plus cryptique, devant protéger les poussins. et des œufs dans le nid, cachés dans la végétation. Les détails de la recherche « La couleur des plumes des grands flamants roses s’estompe lorsqu’aucun produit cosmétique n’est appliqué » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Ecology amd Evolution.