Les bénéfices de Samsung atteignent un nouveau record grâce à une forte demande de puces, d’écrans OLED et de téléphones pliables

Pourquoi c’est important : la forte demande de puces, d’écrans et de smartphones pliables a aidé Samsung à publier des résultats financiers meilleurs que prévu pour le troisième trimestre. La société pense que la pénurie actuelle de puces persistera jusqu’au second semestre de l’année prochaine, mais il y a des signes qu’elle pourrait s’améliorer à partir de ce moment-là.

Le dernier rapport financier de Samsung est disponible et il semble que l’entreprise se porte bien malgré la crise actuelle qui affecte la chaîne d’approvisionnement technologique. Au cours des trois mois se terminant en septembre, Samsung a enregistré des revenus de 74 000 milliards de wons (63,2 milliards de dollars). Il s’agit d’une augmentation de 10 % d’une année sur l’autre, mais les bénéfices ont connu une augmentation plus impressionnante de 26 % par rapport à l’année dernière, totalisant 15,82 billions de wons (13,5 milliards de dollars) pour le trimestre.

Un énorme contributeur à ces résultats financiers a été la demande incessante pour tout ce qui est alimenté par des puces avancées. L’activité semi-conducteurs de Samsung a fourni la part du lion des revenus et des bénéfices de l’entreprise, car de nombreuses personnes et entreprises ont été contraintes de passer au travail et aux études à domicile. Les prix des semi-conducteurs n’ont cessé d’augmenter au cours des 18 derniers mois, c’est pourquoi le bénéfice de Samsung tiré de son unité de mémoire a presque doublé pour atteindre 10,06 billions de won (8,6 milliards de dollars) sur des ventes qui ont augmenté de 46% par rapport à la même période de l’année dernière.

Le géant coréen de la technologie affirme avoir également constaté une forte demande de téléphones pliables comme le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, ainsi que des téléphones de milieu de gamme et d’entrée de gamme. La société a investi beaucoup de ressources dans ses téléphones pliables au cours des dernières années, et il semble que le pari commence à porter ses fruits.

Le secteur des panneaux d’affichage a également enregistré une augmentation de 21% en glissement annuel pour atteindre 8,86 billions de won (7,6 milliards de dollars), principalement grâce aux petits panneaux vendus aux fabricants de téléphones et aux panneaux de taille moyenne destinés aux fabricants de tablettes et d’ordinateurs portables. Pendant ce temps, le secteur des grands écrans perd encore de l’argent en raison de la baisse des prix des panneaux LCD.

Han Jin-Man, vice-président exécutif de l’activité mémoire de Samsung, a déclaré lors d’une conférence téléphonique sur les résultats qu’il pensait que la pénurie actuelle de puces pourrait commencer à « s’atténuer » dans la seconde moitié de 2022. Han a expliqué que le problème n’en est pas un. de capacité, mais plutôt de fournir des puces de mémoire et de serveur avancées qui sont nécessaires pour l’expansion des centres de données dans le monde. Samsung fonde de grands espoirs sur la DDR5, mais la société craint également qu’un retard prolongé dans l’arrivée de la plate-forme Sapphire Rapids d’Intel n’affecte la demande, ce qui entraînerait une tendance à la baisse des prix.

À l’avenir, Samsung investit des milliards dans l’extension de sa capacité de fabrication de puces, qu’il vise à tripler d’ici 2026. Les analystes prévoient que la fabrication de puces restera un moteur de croissance majeur pour l’entreprise dans les années à venir, avec un taux de croissance annuel du chiffre d’affaires prévu de 26. pour cent jusqu’en 2026.