Pourquoi la science a demandé le cerveau d’OJ Simpson pour l’étudier (mais la famille l’a refusé)

Diverses spécialités médicales ont demandé à la famille d’OJ Simpson de pouvoir étudier son cerveau, mais les proches ont répondu par un « non catégorique » et ont décidé de crémater intégralement le corps de l’ancien champion de football américain et acteur. Voici la raison de cette demande.

Les scientifiques ont demandé à pouvoir analyser le cerveau d’OJ Simpson, ex-champion de la NFL et acteur décédé le 10 avril 2024 à l’âge de 76 ans après avoir lutté contre un cancer de la prostate, mais la famille a dit non. Le corps de l’homme, mondialement connu pour l’accusation de meurtre de son ex-femme Nicole Brown et de son ami Ronald Goldman (dont il a été acquitté lors du procès mais jugé coupable lors d’un procès civil ultérieur), sera intégralement incinéré le mardi 16 avril à Las Vegas, comme l’a déclaré son avocat historique Malcolm LaVergne au New York Post.

Mais pourquoi les chercheurs auraient-ils voulu étudier le cerveau de l’ancienne star de football américain ? La raison n’a rien à voir avec les affaires judiciaires auxquelles il a été mêlé, mais avec sa carrière fulgurante de running back chez les Buffalo Bills (terminée avec les San Francisco 49ers de sa ville natale). On pense en effet qu’OJ Simpson, de son nom complet Orenthal James Simpson, souffrait de l’encéphalopathie traumatique chronique ou CTE, « une dégénérescence progressive des cellules cérébrales due à divers traumatismes crâniens, généralement observée chez les athlètes, mais aussi chez les soldats exposés à une explosion », expliquent les autorités sanitaires de l’ouvrage renommé de MSD.

Autrefois connue sous le nom de « démence pugilistique » car elle touchait de nombreux boxeurs après avoir raccroché les gants, la maladie a ensuite été associée principalement au football américain, un sport de contact dans lequel les athlètes subissent souvent des commotions cérébrales – liées à une altération temporaire des fonctions cérébrales – et d’autres types de blessures à la tête. On ne sait pas pourquoi certains sportifs exposés à ces événements développent la CTE et d’autres non (cela arrive à 3% de ceux qui ont subi des commotions), c’est donc aussi pour cette raison que l’étude du cerveau de ceux qui en sont atteints – ou potentiellement atteints – est très importante pour la recherche scientifique.

Comme l’a déclaré Jeffrey Felix, ancien gardien de prison qui a travaillé à la Lovelock Correctional Facility, une prison dans le Nevada où OJ Simpson a été emprisonné pendant 9 ans pour un vol à main armée, l’ancien champion souffrait d’amnésies significatives. « Il se réveillait le matin en se demandant quel était son tee time pour le golf, et il était en prison », a déclaré M. Felix au Post. Selon lui, OJ Simpson était « très étourdi » et avait souvent des maux de tête, tous des signes possibles d’encéphalopathie traumatique chronique. « Je pense qu’il avait cette chose, la CTE, due… aux chocs et aux collisions avec le casque », a déclaré M. Felix. OJ Simpson lui-même avait déclaré dans une interview au buffalo News qu’il ne pouvait pas trouver les mots certains jours, qu’il était inquiet et craignait d’avoir développé la CTE, en donnant aussi l’exemple de quelques commotions cérébrales subies pendant sa carrière.

Comme le souligne la Mayo Clinic, l’encéphalopathie traumatique chronique est un trouble cérébral probablement causé par des lésions répétées à la tête qui entraîne la mort des cellules nerveuses dans le cerveau, phénomène connu sous le nom de dégénérescence. La condition « s’aggrave avec le temps » et « le seul moyen de diagnostiquer définitivement la CTE est après la mort, lors d’une autopsie du cerveau ». La possibilité qu’OJ Simpson souffrait de la CTE a clairement suscité l’intérêt de nombreux chercheurs, c’est pourquoi, après sa mort, plusieurs centres spécialisés dans l’étude de la maladie ont contacté la famille pour demander à pouvoir étudier son cerveau. Les proches ont répondu catégoriquement « non » à cette demande, comme l’a souligné l’avocat Malcolm LaVergne.

Il convient de rappeler que parmi les symptômes de la CTE signalés par la Mayo Clinic figurent ceux liés au déclin cognitif (perte de mémoire, problèmes d’organisation, difficultés de réflexion), aux changements de comportement tels que l’agressivité et l’impulsivité, à la dépression, aux pensées suicidaires, à l’abus de substances, aux problèmes d’équilibre et de marche, aux tremblements et aux difficultés d’élocution. Selon une récente étude menée par des scientifiques du Centre de l’encéphalopathie traumatique chronique (CTE) de l’université de Boston, 92% des quelque 500 cerveaux d’anciens joueurs de football américain donnés à la science présentaient des signes de CTE.