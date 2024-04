Colonnes côtières dans Fortnite : où se trouve cet emplacement et comment y accéder

Les Missions de l’événement ‘Avatar: The Last Airbender’ dans Fortnite sont ici, et l’une d’entre elles, correspondant à l’ensemble Chakra de la Terre, nous demande de visiter les Colonnes Côtières. Dans cette actualité, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur cet emplacement, y compris bien sûr où il se trouve et comment y arriver avec des images et des cartes détaillées.

Où se trouvent les Colonnes Côtières dans Fortnite? Emplacement et carte

La mission spécifique de l’ensemble Chakra de la Terre de l’événement « Elementos de ‘Avatar’ » dans Fortnite est la suivante: « visitez le Mont Olympe et les Colonnes Côtières ». En d’autres termes, au cours de n’importe quel nombre de parties de n’importe quel mode de jeu, nous devons simplement entrer dans chacune de ces deux zones, dont nous montrons les emplacements ci-dessous:

Carte avec les emplacements des Colonnes Côtières et du Mont Olympe dans Fortnite

Les Colonnes Côtières se trouvent immédiatement à l’ouest de Plaza Placentera. Ce sont des ruines grecques qui se trouvent près de la côte sud-ouest de l’île. Alors qu’elles étaient en ruines lors de la saison 1 du Chapitre 5 de Fortnite, lors de la saison 2, avec une ambiance de la Grèce antique, ces ruines ont été réhabilitées. Leur nom est dû à leur proximité avec la mer et à l’existence d’une sorte de place avec plusieurs colonnes en pierre.

De toute façon, une fois que nous nous aventurons suffisamment dans cette zone, un avertissement devrait apparaître à l’écran indiquant que nous avons effectivement visité l’endroit, et le marqueur de progression de la mission devrait se mettre à jour.

Nous visitons les Colonnes Côtières

Le Mont Olympe, d’autre part, est également assez facile à repérer. Il est visible depuis presque toute la carte car il est illuminé en permanence par les rayons du soleil lorsqu’il fait jour, et la montagne elle-même est couronnée par une énorme statue.

Nous visitons le Mont Olympe

Comme nous l’avons mentionné, c’est une mission assez simple qui ne nécessite rien de plus que de visiter chacune de ces deux zones. La difficulté réside précisément dans le fait de savoir où se trouvent les Colonnes Côtières et où se trouve le Mont Olympe. Pour le reste, c’est une tâche facile.

Un autre contenu de Fortnite qui pourrait vous intéresser :

➡️ Obtenez gratuitement un skin sur Fortnite : comment obtenir Alan Wake avant son arrivée en boutique