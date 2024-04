En Angleterre, créer un deepfake devient un crime : quels sont les risques pour ceux qui réalisent les images

La législation actuelle interdit seulement le partage de deepfake, pas la production. La nouvelle loi punira quiconque réalise ce type d’images.

Les deepfake ont des racines profondes, mais avec les développements de l’intelligence artificielle, il est devenu encore plus facile de créer des images fausses qui semblent réelles. Le système judiciaire doit suivre le rythme des avancées technologiques, c’est pourquoi le ministère de la Justice britannique a déclaré que la création de deepfake à caractère sexuellement explicite serait considérée comme un crime en vertu d’une nouvelle loi. « Toute personne créant des images explicites sans consentement devra faire face à des poursuites pénales antérieures et à une amende illimitée ». De plus, « si l’image était ensuite partagée, les contrevenants pourraient être punis d’emprisonnement », a déclaré le ministère.

La législation actuelle interdit seulement le partage de deepfake, pas la production. La nouvelle norme, qui sera appliquée au Pays de Galles et en Angleterre, punira quiconque réalise ce type d’images. La création d’un deepfake constituera un crime indépendamment de l’intention de partager ou non les images synthétiques, a souligné le ministère. Le nouveau crime sera introduit par un amendement au projet de loi sur la justice pénale, encore en cours d’approbation au Parlement.

« La technologie est de plus en plus manipulée pour produire des contenus misogynes et encourage la violence contre les femmes et les filles », a déclaré le ministre de l’Intérieur par intérim Yvette Cooper. « C’est pourquoi il est essentiel que le gouvernement anticipe ces menaces en constante évolution. Il est essentiel que la police et les procureurs soient dotés de la formation et des outils nécessaires pour faire respecter rigoureusement ces lois afin d’empêcher les responsables d’agir en toute impunité ».

Les limites de la loi

Clare McGlynn, professeur de droit à l’université de Durham spécialisé dans la régulation de la pornographie et des abus en ligne, a expliqué au programme Today que la législation présente certaines limites. Pour être pénalement poursuivables, il est en effet nécessaire de prouver que ceux qui ont créé le deepfake l’ont fait dans le but d’humilier et de tourmenter la victime, « cela pourrait créer des échappatoires », a souligné McGlynn.

De plus, « le problème est que la victime pourrait vivre à Bruxelles. Le criminel en Californie, aux États-Unis, et le serveur contenant le contenu en Irlande. Cela devient donc un problème mondial, car nous avons affaire à différents pays », avait souligné l’eurodéputée suédoise de centre-gauche Amanda Manyame.

Une technologie pour détruire les femmes

Le ministre des Victimes et de la Sauvegarde, Laura Farris, a déclaré que la nouvelle loi enverra un message très clair : « Produire ce matériel est immoral, souvent misogyne. La création d’images deepfake à caractère sexuel est méprisable et totalement inacceptable, que l’image soit partagée ou non ». Elle a ajouté : « C’est un autre exemple de la façon dont certaines personnes cherchent à humilier surtout les femmes. Le gouvernement ne tolérera pas cela ».

Cally Jane Beech, ancienne participante de Love Island qui a été victime d’images deepfake en début d’année, a expliqué à la BBC que la loi représente « une énorme avancée dans le renforcement des lois sur les deepfake pour mieux protéger les femmes. Trop de femmes voient encore leur vie privée, leur dignité et leur identité compromises par des individus mal intentionnés de cette manière et cela doit cesser. Les personnes qui font cela doivent être tenues responsables ».