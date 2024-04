La véritable histoire de l’image « plus belle que l’éclipse » : ce n’est même pas une vraie photo

Toutes les photos de l’éclipse totale du Soleil du 8 avril 2024 ne sont pas réelles. Ce n’est pas non plus la photo qui a circulé sur X en tant que « la plus belle photo de l’éclipse prise par la NASA ». En réalité, il semble qu’il s’agisse d’une remanipulation d’une œuvre artistique numérique réalisée à partir d’une photo de l’éclipse du 21 août 2017.

X | La photo fausse de l’éclipse du 8 avril 2024 depuis le compte de @Jerry Avenaim

L’éclipse totale du Soleil du 8 avril 2024 a laissé tout le monde bouche bée : ceux qui ont pu l’observer en direct en Amérique du Nord, et ceux qui n’y étaient pas mais ont pu admirer sa beauté grâce aux nombreuses images diffusées sur le web. Certaines ont même été prises par les satellites des agences spatiales et météorologiques les plus importantes.