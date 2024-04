Certaines cartes graphiques Nvidia sont en train de fondre, littéralement

Le dernier haut de gamme de cartes graphiques de NVIDIA rencontre un grave problème avec certains de ses composants.

Connecteur de courant fondu d’une NVIDIA RTX 4090.

NVIDIA est un géant sur le marché des cartes graphiques et dans le domaine de l’IA. La preuve en est ses puces H100, avec lesquelles il veut révolutionner le marché de l’intelligence artificielle. Dans son domaine le plus traditionnel, celui des GPU, lors du dernier CES de Las Vegas, il a présenté les NVIDIA RTX 4000 SUPER comme ses modèles haut de gamme.

Dans cette série, nous trouvons des modèles tels que les RTX 4080 et RTX 4090, ces dernières suscitant le plus de controverses. En effet, selon TechSpot, les câbles de l’adaptateur de courant de la carte graphique se fondent depuis plus d’un an.

Le « chaudron » de NVIDIA

Dans la vidéo ci-dessus, vous pouvez voir que, même aujourd’hui et malgré le fait que NVIDIA ait changé pour des connecteurs plus sûrs (après avoir attribué la responsabilité du problème aux utilisateurs), le store qui l’a initialement chargée affirme avoir réparé 200 cartes graphiques RTX 4090 en un mois.

En réalité, selon la personne qui apparaît dans la vidéo, il continue de recevoir ces cartes graphiques avec des connecteurs fondus chaque jour. Il montre même une boîte pleine de connecteurs fondus pour donner une idée de l’ampleur réelle du problème.

Le plus surréaliste dans cette affaire est que NVIDIA, qui avait lancé les premiers modèles de RTX 4090 avec des composants d’alimentation fabriqués par CableMod, a été informé du problème dès octobre 2022. Sur tous ceux qui ont été signalés, le fabricant en a reconnu 50.

Et bien que CableMod soit le principal impacté par toute cette affaire, selon le média, d’autres fabricants ont des composants qui fondent. Parmi eux se trouvent des poids lourds de l’industrie du jeu comme MSI ou ASUS. Les deux ont trouvé des solutions créatives au problème.

MSI a créé des câbles avec des lumières LED lumineuses qui s’allument si elles ne sont pas correctement connectées. ASUS, de son côté, a créé une nouvelle prise à travers laquelle envoyer le courant électrique via la carte mère. Ils espèrent ainsi réduire la quantité de câble utilisée et éliminer un problème de sécurité potentiel.