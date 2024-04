Pour une raison quelconque, il est maintenant possible de jouer à Genshin Impact sur votre montre intelligente Wear OS

Genshin Impact, le jeu le plus célèbre de HoYoverse, est toujours connu pour sa compatibilité multiplateforme avec sauvegarde croisée. Cependant, sa polyvalence est telle qu’il est même possible de jouer à ce jeu vidéo sur une montre connectée, même de manière non officielle. Cela implique comme condition que le système d’exploitation soit Wear OS 4, d’Android, mais la possibilité que ce jeu fonctionne sur une montre intelligente est réelle et a été testée.

Évidemment, la première chose à prendre en compte est que même s’il est possible, le jeu n’est pas correctement optimisé pour cela. Le développeur Mlgmxyysd a été chargé de réaliser cet exploit, et pour cela, il a fallu certaines particularités, comme la version cloud de Genshin Impact, disponible uniquement en Chine, et l’installer en utilisant des méthodes alternatives car il n’a pas de support officiel sur les montres. Le résultat, cependant, permet de jouer au jeu sur le même poignet.

Le premier test a été réalisé sur une OnePlus Watch 2, et son écran rond posait problème car certains éléments clés de l’écran se trouvaient en dehors du cadre de la montre. Cependant, en répétant le test sur une montre connectée avec un écran carré comme la OPPO Watch 4 Pro, ce problème est résolu de manière plus efficace, bien que cela ne reste pas une option officiellement disponible.

Square screen size of the 4 Pro is more suitable for gaming.

With the Chinese variant of X and 4 Pro, OS allows users to install apps directly, which can be done without relying on sideloading, as it doesn’t come with Wear OS.

In fact, games can run on even 1st-gen OW hardware. https://t.co/INYQrYJYA8 pic.twitter.com/SpceXvXBIB

